Leo Gassmann: il nuovo brano “Yamamai” è un inno all’amore

Dopo il singolo estivo Free drink, Leo Gassmann lancia un nuovo brano. Yamamai – questo è il titolo – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 settembre 2025 per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Con questa nuova canzone, l’artista cambia genere rispetto a Free drink e propone un brano d’amore. Yamamai può essere definito un vero e proprio inno a questo sentimento, che non finisce mai veramente.

Leo Gassmann lo racconta così: “è una canzone che parla di un amore finito che però ha ancora qualcosa da dire. C’è speranza e volontà di riappacificazione. Mi piaceva giocare su quest’immagine del locale, che per tanti anni è stato testimone dell’amore della coppia, che poi ad un certo punto chiude. Per dire che i posti possono cambiare, ma gli amori rimangono. Inoltre, per me il concetto dell’amore stesso risiede nel superare gli ostacoli assieme”.

Leo Gassmann, tra musica e cinema

Il cantante, vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così nel 2020, ha rilasciato due singoli quest’anno. E Yamamai è il terzo. Questo nuovo brano segue a E poi sei arrivata tu e al pezzo estivo Free drink. Accanto alla musica, però, Leo Gassmann porta avanti anche la carriera d’attore.

Nel 2024 l’artista ha interpretato Franco Califano nel film RAI sulla vita del popolare cantautore romano. Grazie alla sua interpretazione, ha vinto il Nastro d’Argento come “rivelazione dell’anno”. È uscito poi al cinema il film Una terapia di gruppo, dove ha recitato assieme a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. Quest’anno, dal 6 novembre sarà al cinema con la pellicola Fuori la verità di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.