L’estate sta arrivando e Leo Gassmann ci offre un “Free Drink”

Leo Gassmann, Free Drink: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 16 maggio per EMI Records Italy / Universal Music Italia, Free Drink è il nuovo singolo estivo di Leo Gassmann, che torna con un brano perfetto da ascoltare mentre si va in motorino con il vento in faccia, mentre ci si tuffa in mare o mentre ci si abbraccia.

LEO GASSMANN, “FREE DRINK”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano, che arriva dopo la pubblicazione della ballad E Poi Sei Arrivata Tu, è riassumibile in due sole parole, ritmo e fischietto, che gridano caldo ed estate, voglia di evasione e divertimento.

Ma non è tutto! Di fatto, Free Drink è anche una vera e propria dichiarazione d’amore, dedicata alle persone di cui scegliamo di circondarci.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del brano:

E va bene

Hai vinto tu

Una penna tra i capelli

Bella come Grace Kelly

Niente file

Per le star dei film

Entro in doccia

In lista VIP

E sono il tuo +1

Noi siamo 2 Free Drink

Pezzi di venerdì

Restiamo ancora un po’

Nascosti dentro i jeans

Noi siamo 2 Free Drink

Pezzi di venerdì

Restiamo ancora qui

Nascosti dentro i jeans

Il testo integrale di Free Drink sarà disponibile a partire da venerdì 16 maggio.