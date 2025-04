Leo Gassmann torna con “E Poi Sei Arrivata Tu” ed esorta tutti ad essere più grati

Disponibile da tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 4 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia, E Poi Sei Arrivata Tu è il nuovo singolo di Leo Gassmann, che torna con una ballad a cui è molto legato.

Scritta con Marco Rissa e prodotta con Matteo Costanzo, il brano “ricorda quello del mio primo Sanremo, con piano e archi che enfatizzano le parole del testo e le strofe”.

Si tratta dunque di una sorta di ritorno alle origini, in cui Leo parla “di una persona che irrompe nelle nostre vite cambiando tutto“. Di fatto, come ha spiegato lo stesso cantautore, “l’amore trasforma le cose e fa vedere che esiste un futuro migliore“.

LEO GASSMANN: “E POI SEI ARRIVATA TU”

Il brano è stato lanciato con un’iniziativa social realizzata dallo stesso Leo Gassmann, che ha avviato un vero e proprio ‘sondaggio’, chiedendo ai suoi followers di condividere le proprie esperienze d’amore e ricevendo in cambio messaggi, lettere bellissime, potenti, e storie piene di speranza di persone che hanno ricominciato a vivere.

“Ciò di cui mi pento spesso è di non dire mai abbastanza ‘GRAZIE’ alle persone che hanno cambiato la mia vita in positivo. Io ho avuto la possibilità di amare una ragazza in questa maniera, ma la cosa bella è che chiunque vi si può rispecchiare.

Questo brano può dunque essere dedicato a un/a fidanzato/a, così come a un nonno, un amico o un genitore. In questo periodo storico abbiamo bisogno di essere più grati e di trovare le parole per ringraziare chi, con i propri gesti quotidiani, trasforma le nostre vite.

Difenderò sempre l’amore per il prossimo e l’andare oltre le cose che aleggiano in superficie”.