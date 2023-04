Leo Gassmann annuncia il tour e parte per il suo “Volo rovescio” scritto con Riccardo Zanotti

Leo Gassmann Volo rovescio testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album La strada per Agartha che anticipa la partenza del tour estivo.

L’artista è reduce dal ritorno sul palco del Festival di Sanremo con Terzo Cuore, brano scritto e prodotto da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

Da venerdì 21 aprile è in radio questo secondo estratto, con relativo video, che porta ancora una volta la firma di Leo con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Marco Paganelli.

Leo Gassmann volo rovescio significato del brano

Volo rovescio è un pezzo energico in cui l’artista canta: “aiutami a perdere il cognome che ho, aiutami a perdere il colore che ho”. Una canzone che parla dell’importanza di non giudicare una persona dal suo aspetto fisico o dal cognome che porta.

Il ‘volo rovescio’ è la sensazione che si prova quando c’è qualcuno che ti fa star bene e capovolge la prospettiva (il senso proprio del termine indica la tecnica di pilotaggio che si effettua con un volo rettilineo uniforme con il veicolo “capovolto”).

Nel video Leo Gassmann si muove all’interno di un hangar per poi lanciarsi in una corsa finale liberatoria su una pista aerei.

LEO GASSMANN VOLO ROVESCIO TESTO E AUDIO

Ci sono albe che si guardano in due

E non è che ti tiene solo per te

Mi parli di confine e poi guardi giù

Come se ci fosse un viaggio che nascondi tra i piedi

Aiutami a perdere gli occhi, le ore

La strada, il cognome che ho

Perché le cose importanti di me sono quelle che ignoro

Che ancora non so

Tu sei il mio volo rovescio

Sei le valigie che ho perso

E non ritroverò mia più

La pioggia sopra il deserto

Un pugno dritto nel petto

Come un volo rovescio

Vivere sembra complesso

Ma tu non guardare giù

Che sei il bis a fine concerto

Il mondo brucia ma giuro

Che aspetto te

Ci sono roghi su cui brucio da un po’

Per colpe che mi prendo io ma non ho

Perché ti piace farmi stare sveglio per ore

A diventare carbone

A masticare dolore, eh

Aiutami a perdere i treni in stazione

La faccia, il colore che ho

Perché le cose importanti di me sono quelle che ignoro

Che ancora non so

Tu sei il mio volo rovescio

Sei le valigie che ho perso

E non ritroverò mia più

La pioggia sopra il deserto

Un pugno dritto nel petto

Come un volo rovescio

Vivere sembra complesso

Ma tu non guardare giù

Che sei il bis a fine concerto

Il mondo brucia ma giuro

Che aspetto te

Mantide religiosa, inventati una scusa

Che smette e torna a casa subito ma dubito che

Dirai qualsiasi cosa, la tua luna è preziosa

Tienila solo per te

Come in un volo rovescio

Sei le valigie che ho perso

E non ritroverò mia più

La pioggia sopra il deserto

Un pugno dritto nel petto

Come un volo rovescio

Vivere sembra complesso

Ma tu non guardare giù

Che sei il bis a fine concerto

Il mondo brucia ma giuro

Che aspetto te

TOUR 2023

Questi i primi appuntamenti confermati e organizzati da BPM Concerti:

sabato 6 maggio | Porto San Giorgio (FM) @ Teatro Comunale

sabato 13 maggio | Vimodrone (MI) @ Parco Tre Fontanili

mercoledì 21 giugno | Palmiano (AP)@ Festival dell’Appennino ORE 17,00

