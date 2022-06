Leo Gassmann è tornato con “Lunedì” in duetto con L’ennesimo

Leo Gassmann torna sulle scene musicali con un nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 giugno 2022. Il brano si intitola Lunedì; e vede la partecipazione del giovane cantautore cosentino L’ennesimo.

Nel 2020, Leo Gassmann ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festiva di Sanremo con Vai bene così; e quell’anno, ha pubblicato il suo album d’esordio Strike, che ha superato gli 11 milioni di streaming. A distanza di due anni, il 25 marzo 2022 l’artista è tornato con il singolo autobiografico La mia libertà. Adesso, Leo rilascia Lunedì con cui prosegue il suo nuovo percorso artistico e musicale.

La copertina del brano è stata realizzata da Giggs Kgole, uno dei 13 artisti africani selezionati per la mostra Say My Name, tenutasi nel 2020 presso la Signature African Art Gallery di Londra per commemorare il Black History Month nel Regno Unito.

Il brano è stato presentato per la prima volta dal vivo il 22 giugno 2022 durante un doppio concerto ad ingresso gratuito che Leo ha tenuto con Yuman all’interno del Festival Villa Ada 2022. Inoltre, il singolo è supportato da un divertente videoclip ideato e realizzato dallo stesso Leo Gassmann, disponibile su YouTube (potete vederlo qui).

Leo Gassmann, il testo di Lunedì

Dimmi ancora sì anche se è lunedì, lunedì

oh già che non ci sei verso un altro drink, un altro drink

Non avere fretta di scappar via dalle mie dita

se siamo ancora qui è per goderci il viaggio, questa vita

e non fare mai finta di andare via

noi siamo un videoclip tipo su MTV

che non va via

Sai ho capito che

tu resti qui con me

e non vai via

e lo vorrei

Lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink

lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink

Abbiamo visto la strada illuminarsi di notte

fatto le prime luci dell’alba avrei voluto fossero eterne

oh baby tu mi dai alla testa quando dici “tu resta con me”

quando mi gridi di sì

come l’ultima volta, do you know what I mean?

last drink, last dream tonight

Sai mi hanno detto che

nascondi i pezzi di me e nostalgia

non sai quanto lo vorrei

Lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink

lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink

Lo so che il sole l’estate rimane già addosso

tu guarda gli altri, siamo l’opposto, il tempo perso cercando invano, l’ultima smetto e poi ce ne andiamo

Lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink

lo so che è lunedì ma già che siamo qui, un altro drink