Torna Leo Gassmann con il singolo autobiografico “La mia libertà”

Leo Gassmann La mia libertà testo e significato del nuovo singolo che arriva a distanza di due anni dalla pubblicazione del suo album d’esordio, Strike.

Dopo la partecipazione, a 19 anni, a X Factor 12 e la vittoria nel 202 vince Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai bene così. Il videoclip del brano, che ad oggi vanta oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli vale il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020 ricevuto durante l’edizione della Festa del Cinema di Roma.

Ora è tempo di nuova musica in vista di un secondo disco.

Leo Gassmann La mia libertà significato

La mia libertà sarà disponibile a partire da venerdì 25 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica ed è disponibile in pre-save qui. La canzone è un brano autobiografico e sarà supportato da un videoclip ideato e realizzato dallo stesso Leo che ha usato riprese originali della sua famiglia e della sua infanzia prese direttamente dai suoi archivi personali. Ecco come ne parla il cantautore…

Ho curato personalmente la realizzazione del videoclip per il quale ho usato filmati personali dell’archivio di famiglia che racchiudono attimi della mia infanzia che avevo dimenticato. Lavorare al montaggio è stato molto toccante ed ho rivisto il me bambino. I bambini sono puri per definizione e hanno insito il senso di libertà e di uguaglianza. Dovremmo tutti imparare dai bambini. E dovremmo tutti proteggere il bambino che c’è dentro di noi. Il video lo dedico ai miei genitori che mi hanno da sempre trasmesso il valore della libertà.

La copertina del brano è stata realizzata da Giggs Kgole, uno dei 13 artisti africani selezionati per mostra Say My Name, tenutasi nel 2020 presso la Signature African Art Gallery di Londra per commemorare il Black History Month nel Regno Unito.

