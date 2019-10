Lelio Morra: il singolo Gli Aeroplani anticipa l’album “ESAGERATO”

Lelio Morra Esagerato, in arrivo l’album di debutto. Il cantautore ha annunciato l’uscita del suo primo album prevista il 25 ottobre per Solid Records/ Iuovo ed edito da PeerMusic.

L’uscita del disco è anticipata dal lancio del singolo Gli aeroplani che segue altri tre brani lanciati nel corso degli scorsi mesi: Torno a scuola, Chissà perchè e Giganti.

Gli aeroplani è il racconto di una storia d’amore che nasce, muore, ritorna, che fa volare in alto e cadere in picchiata fino a spegnersi in un “sto bene bene solo e se non ti ho davanti”.

Lelio Morra presenta così il brano:

“Quando ho iniziato con le pre-produzioni del disco a Napoli GLI AEROPLANI non c’era, o meglio è arrivata in corso d’opera prendendo il posto di un’ altra canzone, volevo ci fossero 9 canzoni, sto in fissa col numero 9. Una sera ero da Antonio Liguori (una delle tre teste degli Eutimìa insieme a me e Marco Gioia, la mia prima band) e da un vocale che manda a Fabrizio Somma (producer e compositore aka K-Conjog) nasceva l’embrione di questa canzone. In studio con Stefano Bruno abbiamo lavorato con coerenza sulla forza emotiva del brano e le sonorità che stavamo curando.

Ricordo poi a Milano Dellera e Lino Gitto inciderla con gli occhi lucidi e l’eleganza di De Rubertis al piano l’ultimo giorno al Bach Studio. Non ha una struttura regolare, è come un film suddiviso in 3 scene caratterizzato da un climax crescente, per certi aspetti la struttura può avere in Bob Dylan un riferimento.

Morra prosegue…

“Non c’è niente che sia per sempre” ma certe cose, specie nelle canzoni, restano sospese in alto, hanno un altro peso specifico.

Sono felice che questa sia la canzone a lanciare il mio lavoro discografico.

LELIO MORRA ESAGERATO

Ecco invece come Lelio Morra ha annunciato ai fan sui social l’uscita dell’album ESAGERATO:

ciao belli, ecco la notizia

il 25 ottobre esce il mio disco ESAGERATO !!

dentro c’è quello che ha meritato di finire in una canzone

chi mi conosce sa che uso ESAGERATO come intercalare ogni 4/5 cose che dico

l’accezione napoletana di questa parola è legata all’entusiasmo, lo stupore contro quella italiana più negativa

di fatti in questo disco racconto ciò che vivo con la testa a #Milano e l’anima a #Napoli

non vedo l’ora sia vostro

ci incontriamo presto