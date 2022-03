I Legno celebrano l’unicità dei difetti nel brano “Macedonia d’ansia”

Il nuovo singolo dei Legno si chiama Macedonia d’ansia; ed è negli store digitali dal 4 marzo 2022 per Matilde Dischi / Artist First. Il brano segna il ritorno del duo toscano dopo i singoli Spaccatutto e Che sarà mai feat. Lo Stato Sociale, pubblicati nel 2021; il Tu chiamala estate tour; e il disco d’oro per Affogare.

Macedonia d’ansia è una ballad nella quale i Legno scelgono di cantare un tema particolare e insolito. La canzone parla dei difetti che tutti noi abbiamo e di come ci sentiamo vulnerabili nel mostrarli. A volte, si tende a ingigantire i propri difetti e le proprie imperfezioni. I Legno cambiano invece la prospettiva, invitando a riflettere che alla fine sono proprio quei difetti a renderci unici.

Macedonia d’ansia è la prima anticipazione del nuovo disco d’inediti, al quale i Legno stanno lavorando. L’uscita dell’album, che verrà pubblicato sempre da Matilde Dischi / Artist First, è prevista per il 2022. Si tratta del terzo album d’inediti, dopo Titolo album del 2019 e Un altro album del 2020.

Per news e aggiornamenti, potete visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram dei Legno.

Macedonia d’ansia, il testo

Se tu fossi la Luna

Vorrei fare come Armstrong

Lasciarti la mia impronta sulla schiena

Se tu fossi una scena di Hitchcock

Mi farei fare del male

Le tue mani sopra il collo, amore

E camminare sulle cosce tue

Buccia d’arancia, macedonia d’ansia

E camminare sulle guance tue

Un corso d’acqua, lacrima che inciampa

I tuoi difetti stesi sopra il letto

Io mi ci giro e mi ci tuffo come un gatto

Perché sei unica, ah, solo l’unica, ah

Di tutto il resto io me ne fotto

Il tuo riflesso a pezzi sullo specchio

Sei come un puzzle, ho io l’ultimo pezzo

Perché sei unica, ah, solo l’unica, ah

Di tutto il rеsto io me ne fotto

Se tu fossi la mia musa

Vorrеi fare come Achille

E scatenare la mia ira sulle fisse tue

Se tu fossi l’America

Vorrei essere Colombo

E scoprirti nuda per la prima volta

E navigare sulle cosce tue

Buccia d’arancia, macedonia d’ansia

E naufragare sulle guance tue

Un corso d’acqua, lacrima che inciampa

I tuoi difetti stesi sopra il letto

Io mi ci giro e mi ci tuffo come un gatto

Perché sei unica, ah, solo l’unica, ah

Di tutto il resto io me ne fotto

Il tuo riflesso a pezzi sullo specchio

Sei come un puzzle, ho io l’ultimo pezzo

Perché sei unica, ah, solo l’unica, ah

Di tutto il resto io me ne fotto

Se tu fossi la Luna

Vorrei essere il mare

Il tuo riflesso a pezzi sullo specchio

Sei come un puzzle, ho io l’ultimo pezzo

Perché sei unica, ah, solo l’unica, ah

Di tutto il resto io me ne fotto