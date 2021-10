Tornano i Legno con “Che sarà mai” in duetto con Albi de Lo Stato Sociale

I Legno tornano con un nuovo singolo intitolato Che sarà mai, in uscita venerdì 29 ottobre per Matilde Dischi / Artist First, in featuring con Lo Stato sociale.

Il progetto indipendente, dopo aver conquistato diverse playlist Spotify grazie ai singoli Affogare (oltre 6 milioni di streaming), Casa De Papel, Instagrammare feat. rovere, Hollywood feat. Wrongonyou, e aver pubblicato il secondo album, Un altro album, è pronto a lanciare nuova musica.

Il primo step di questo comeback li ha visti pubblicare a maggio scorso il singolo Spaccatutto. Ora è tempo di una nuova collaborazione.

Legno che sarà mai

Che Sarà Mai feat. Lo Stato Sociale, è una canzone in pillole di quotidianità: dalla sfiga delle giornate no, al mondo politico dei social network, al sogno della conquista del pianeta rosso di Elon Musk.

L’unica certezza è che non tutto sarà perfetto come ci immaginiamo, ed è proprio per questo motivo che “è tutta salute che se ne va.“.

Ecco come ne parla il duo:

Con questa canzone vogliamo dare una botta di positività in un momento pieno di sfighe, una speranza che si ritrova nel titolo del brano, alzare la braccia e dire: che sarà mai!.

Albi, membro de Lo Stato Sociale nonché protagonista del brano insieme ai Legno, ha parlato così della collaborazione con il duo toscano: