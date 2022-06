I Legno, dopo il lancio dell’album “Lato A”, con ospiti Lo Stato Sociale e Cimini, partono in tour

È uscito negli scorsi giorni Lato A, il primo lato del nuovo album dei Legno, il duo che che nascondere il proprio volto dietro una scatola di cartone che, per l’occasione, ha subito un restyling cambiando di colore dopo anni: da gialla a blu.

L’album, pubblicato per Matilde Dischi con licenza esclusiva di Artist First, è la prima parte del terzo disco dei Legno. Ad oggi il duo, grazie a brani come Casa De Papel, Affogare, In Gin Di Vita e Instagrammare, ha totalizzato più di 40 milioni di streaming.

Se Lato A è fuori dal 27 maggio, la seconda parte, Lato B, arriverà dopo l’estate.

Ovviamente l’idea della doppia release è legata al desiderio di tornare indietro nel tempo, a quando i dischi uscivano solo in vinile e la tracklist veniva divisa nei due lati del supporto. Per questo Lato A conterrà 4 singoli già pubblicati e 3 brani inediti. Canzoni in cui si può notare un lavoro di sperimentazione sui suoni e sulla produzione più ampio rispetto al disco precedente.

Questa la tracklist:

Welcome to Italy Macedonia d’ansia Spaccotutto Che sarà mai feat. Lo Stato Sociale Everest Pablo I gol di Chiesa in Nazionale feat. Cimini

LEGNO LIVE 2022

I Legno sono partiti con un nuovo tour accompagnati dall’artista fiorentino Alessio Londi che esporrà le sue opere durante i concerti. Il lavoro di Londi si avvicina molto al mondo dei Legno perché sono racconti di storie di vita quotidiana, attraverso i quali descrive una società pop che appartiene al mondo che lo circonda e chi assisterà ai concerti avrà la possibilità di assistere anche ad un’esposizione di opere d’arte.

Queste le date confermate dei live organizzati da Antenna Music Factory / Plasma Concerti: