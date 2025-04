LDA a Verissimo: “Mi emoziono a casa con papà, sul palco siamo colleghi”. E lancia il singolo “Shalla”

LDA, ospite a Verissimo, si è raccontato in un’intervista ricca di emozioni. Dal legame con il padre Gigi D’Alessio alla fine della sua storia d’amore con Miriam, il cantante si è mostrato più maturo e consapevole che mai e ha presentato il nuovo singolo, Shalla.

LDA: “Ora faccio la musica che mi piace. Sto cercando la felicità”

Dopo un anno di pausa dalle scene, LDA è tornato con il singolo Shalla e con un nuovo approccio musicale: “Sto cambiando tutto. Ora faccio quello che mi piace. Il lavoro che sto facendo è proprio la ricerca della felicità. Non mi interessa fare due, tre streaming in meno, basta che sono felice, mi diverto, e mi sto divertendo”.

Una scelta, la sua, che affonda le radici in una passione nata da giovanissimo: “Giocavo a pallone e mentre giocavo cantavo. Non volevo sentire quello che succedeva a casa, e cantare mi faceva stare bene”.

Il rapporto con Gigi D’Alessio: “Sul palco siamo colleghi, a casa padre e figlio”

Durante l’intervista, LDA ha raccontato anche il legame musicale ed emotivo con il padre: “Mi emoziona di più cantare con papà quando siamo da soli a casa. Mi mette in soggezione. Invece sul palco sono LDA che canta con Gigi D’Alessio, non siamo padre e figlio, siamo colleghi”.

Un rapporto costruito nel tempo, con rispetto reciproco e un obiettivo dichiarato: “Ho accettato i pregiudizi. Mi dicono raccomandato, ma io so cosa ho fatto. La promessa che ho fatto a me stesso è superare quello che ha fatto mio padre”.

lda: Le fragilità e l’amore per la famiglia

LDA ha parlato apertamente anche delle difficoltà vissute in passato: “Ho sofferto d’ansia sociale, ho avuto attacchi di panico. La musica era la mia distrazione e mi ha salvato. Non sono mai caduto in scemenze come droga o alcol”.

Momenti difficili affrontati anche grazie alla madre: “Mamma mi ha cresciuto. Le voglio un bene che ancora devo inventare le parole per descrivere”.

Figlio di genitori separati da piccolo, ha sottolineato: “Non ce l’ho con nessuno dei due. Mi hanno dato un senso di famiglia che ancora oggi sento fortissimo”.

L’amore finito con Miriam: “È l’unica a cui ho detto ti amo”

A Verissimo, LDA ha confermato la fine della sua relazione con Miriam, con parole sincere e rispettose: “Sì, ci siamo lasciati. È stata una persona importantissima per me. Penso e posso dire tranquillamente che Miriam è l’unica ragazza alla quale ho detto veramente un vero ‘ti amo’”.

“Le storie finiscono, ma ci vogliamo bene lo stesso. Lei mi ha fatto gli auguri per il compleanno, comunque ci sentiamo. Ho un ricordo bellissimo di lei”.

Nel finale, LDA si è esibito con Shalla, il brano che segna la nuova direzione artistica di un artista che continua a crescere.