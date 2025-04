LDA cambia pelle con “Shalla”, il singolo che segna la svolta r’n’b

LDA è pronto a una nuova fase artistica e lo fa con Shalla, primo singolo del nuovo progetto in uscita venerdì 11 aprile, un brano che segna una svolta r’n’b per il cantautore napoletano.

Dopo quasi un anno di assenza dal mercato discografico – l’ultimo singolo, Rosso lampone, risale al 3 maggio 2024 – LDA ha lanciato segnali di “rinascita” con una serie di video pubblicati sui social. In questi teaser, tra musica, testi e immagini, il cantautore ha mostrato un’immagine completamente rinnovata: occhiali da sole, pellicciotto, catene al collo e ambientazioni tra aule di tribunale e conferenze stampa.

In uno dei video, un giudice lo dichiara ironicamente “colpevole di voler fare musica r’n’b in Italia”, anticipando così l’atmosfera provocatoria e nuova del progetto.

Hanno fato seguito una serie di video, di claim (“La legge non è uguale per tutti”, “La condanna è vicina”…) e di video contenente parti di brani anche in risposte alle critiche ricevute negli anni tirando in ballo anche il padre Gigi D’Alessio:

“Mi hanno dato del raccomandato e dopo del fallito. Pensa se avessi sfruttato chi mi è vicino…”

Ora il cerchio si stringe e il primo singolo di questo progetto r’n’b, Shalla, sta per vedere luce. Chissà cosa ne penserà Anna Pettinelli di questo nuovo progetto. Ricordiamo che la speaker fissa ad Amici, giusto poco tempo fa, aveva detto al cantante TrigNO: “in Italia non si fa r’n’b e noi non faremo r’n’b'”

lda: in attesa di shalla un nuovo testo

Un altro trailer pubblicato nei giorni scorsi mostra LDA volare su un aereo brandizzato “LDA Airlines”, cantando un nuovo brano. Non è chiaro se si tratti proprio di Shalla o di una traccia inedita parte di un progetto più ampio.

Il video si apre con una voce che annuncia:

Ladies and Gentleman

The Italian r’n’b king is here

Segue una nuova parte cantata:

Ayo

Noya

Tornerò da re

Senza che lo sia

Vado a correre

Verso le cose che non ho

Tornerò da te

Ma ho perso il controllo

Dò il benvenuto al nuovo me

Ora che sono me

Vado via da qui

Nuovo look, nuovo sound

Anima r’n’b

Alzo quei decibel

Tu prova a prendermi

La libertà mi manda in crisi

“Come sto?”

Rispondo Easy, easy

Maschere sotto i sorrisi

So vedere quello che non c’è

Non sai quanto è difficile

Convivere con l’ansia che ho

Ma questo sono io

Tornerò da re

Senza che lo sia

Vado a correre

Verso le cose che non ho

Tornerò da te

Ma ho perso il controllo

Dò il benvenuto al nuovo me

Tornerò per non perdermi

Tornerò

per non perdermi

Tornerò

per non perdermi

Tornerò

per non perdermi

Shalla segna l’inizio di una nuova era

Che si tratti di Shalla o di un’altra anticipazione, appare evidente che questo primo assaggio segna un cambio netto nella carriera di LDA. Un nuovo stile più internazionale, un’estetica curata, e la voglia di distaccarsi da un pop che rischiava di renderlo simile a tanti altri senza un vero valore distintivo.

Non resta che attendere venerdì 11 aprile per scoprire il brano completo.