LDA cambia pelle: il ritorno tra r’n’b, tribunali e verità

LDA è pronto a tornare e spoilera un nuovo brano.

Dopo quasi un anno di assenza dal mercato discografico – l’ultimo singolo Rosso lampone risale al 3 maggio 2024 – il cantautore napoletano lancia segnali di vita musicale con un nuovo progetto dalle tinte r’n’b, anticipato sui social da una serie di video che rivelano musica, testo e immagini di quella che lui stesso ha definito una “rinascita”.

Il nuovo corso musicale arriva dopo due album e diversi singoli. I teaser mostrano LDA in una veste inedita: occhiali da sole, pellicciotto, catene al collo, tra aule di tribunale e conferenze stampa. In uno dei video, il giudice lo dichiara “colpevole di voler fare musica r’n’b in Italia”.

LDA: “La legge non è uguale per tutti”

Il primo video pubblicato recita proprio questa frase, come caption. Poi arriva un secondo indizio: “La condanna è vicina… Il 20 marzo darà fastidio a qualcuno”. Il tutto, accompagnato da una parte del brano in anteprima.

Alla vigilia del debutto, un ulteriore messaggio affonda il colpo, tirando in ballo anche il padre Gigi D’Alessio (che apparirà nel video): “Mi hanno dato del raccomandato e dopo del fallito. Pensa se avessi sfruttato chi mi è vicino…”.

lda: il testo del nuovo brano

Il brano è uscito il 20 marzo, almeno per il momento, solo in formato video sui social. A seguire, il testo completo della canzone anticipata da LDA:

La condanna è vicina

Ma ho la fedina pulita

Dentro un silenzio che grida

Portatemi via

Ma è quando perdi la strada

Che puoi trovare l’uscita

prima che il male mi uccida

portatelo via Giudice vorrei sapere perché

dovrei essere qualcosa che nego

tribunale non sa niente di me

e lo dimostrerò

Mi hanno dato del raccomandato e dopo del fallito

Pensa se avessi sfruttato chi mi è vicino…

non c’è merito se non c’è sacrificio

ed è lecito pensare di cambiare il mio destino

uuuuh no limit

pensa te chi ha rifiutato di fare il featuring

uuuh che dire

se alla fine la tua arte è solo business

e lo dimostrerò La condanna è vicina

Ma ho la fedina pulita

Dentro un silenzio che grida

Portatemi via

Ma è quando perdi la strada

Che puoi trovare l’uscita

prima che il male mi uccida

portatelo via

Da quanto emerge, questo nuovo singolo sembra essere solo il primo tassello di un progetto più ampio, di svolta sia musicale che visiva. LDA è pronto a cambiare pelle e linguaggio, con uno stile più internazionale e un’identità artistica rinnovata.