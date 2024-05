LDA tra rimpianti e delusioni nel nuovo singolo “Rosso Lampone”

LDA, “Rosso Lampone“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 3 maggio, “Rosso Lampone” (Columbia Records / Sony Music Italy – qui il pre-save e pre-add) è il nuovo singolo di LDA, che ha tutti gli elementi necessari per restare impresso nella memoria.

Dalle sonorità fresche, il brano è infatti impreziosito da coinvolgenti ritmi funk, un mood super catchy e un testo malinconico, che ci avvicina alle atmosfere tipiche dell’estate.

“ROSSO LAMPONE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Rosso Lampone” è un racconto di quegli istanti passati a pensare ai propri errori, quelli che hanno portato all’allontanamento di una persona amata, tra amarezza e nostalgia, tra rimpianti e delusioni.

“ROSSO LAMPONE”: TESTO DEL BRANO

Sotto un raggio di luna

Tra amarezza e paura

Cola l’abbronzatura

E mi chiedo che cosa vuoi da me

Potrei chiederti scusa

Per averti confusa

Non ho mezze misure

E questo mi rende colpevole

Mentre balli a piedi nudi

Io mi chiedo come fai

Se ti scotti e non lo fai vedere mai

Musica nelle conchiglie non è un pezzo dei Pink Floyd

Ma solo un mare di guai

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio se lascio perdere

Non mi dire i tuoi segreti tanto li scoprirò

Io da solo se vuoi

Puoi mentire ma stavolta ti conosco

Lo so cosa cerchi per noi

Sono in un falò che brucia la notte

Incendia le onde

È inutile che

Bevi i rimpianti li giri nel cocktail

Cosi non ricordi

Cosa sono per te

Mentre balli a piedi nudi

Io mi chiedo come fai

Se ti scotti e non lo fai vedere mai

Musica nelle conchiglie non è un pezzo dei Pink Floyd

Ma solo un mare di guai

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio se lascio perdere

Ora pensi che sai cadere

Quando tendi le mani a me

Adesso che mi lasci nei dettagli in cui mi perdo

Anche se siamo in freddo sai è finito un altro inverno

Quante lettere ha il tuo nome

Che ora io non riesco a dire

Quante cose mi ricordano te

Labbra rosse di lampone

Ho ancora addosso il tuo sapore

Che illusione

Forse è meglio che lascio perdere !

LDA conta attualmente poco più di 320 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Quello che fa male” con quasi 30 milioni 700 mila stream. Seguono “Buongiorno” feat G-CREW con oltre 19 milioni 750 mila stream e “Bandana” con quasi 14 milioni 500 mila stream.