Nel nuovo disco di Gigi D’Alessio numerosi featuring da Alessandra Amoroso a Lda

Gigi D’Alessio ha annunciato tracklist e ospiti del suo nuovo album, “Fra“, progetto in uscita il 24 maggio per GGD Edizioni Srl/Columbia/Sony Music e contenente brani inediti, hit e feautiring con diversi colleghi. Nel frattempo sono sold out gli 8 concerti di “GIGI-UNO COME TE L’EMOZIONE CONTINUA“.

Il disco, composto da 10 canzoni, uscirà in formato digitale, CD e vinile bianco. Ecco la tracklist:

Non mollare mai 2024 feat. Guè, Clementino e Geolier Senza tucca’ feat. Geolier Io vorrei 2024 feat. Elodie e Ernia Fra Primo appuntamento 2024 feat. LDA Nu dispietto Chi Un cuore malato 2024 feat. Alessandra Amoroso Si te sapesse dicere Cu tte

Gigi D’Alessio si prepara a partire per una lunga serie di appuntamenti live, di seguito tutte le date in programma nel 2024:

“GIGI-UNO COME TE-L’EMOZIONE CONTINUA” – NAPOLI – Piazza del Plebiscito:

7 giugno sold out

8 giugno sold out

9 giugno sold out

11 giugno sold out

12 giugno sold out

14 giugno sold out

15 giugno sold out

16 giugno sold out

TOUR ESTIVO:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

7 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

8 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

9 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

GIGI PALASPORT

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena