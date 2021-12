Amici 21: dopo il disco d'oro terzo inedito per LDA. Arriva "Scusa"... (TESTO e AUDIO)

LDA Scusa testo del terzo inedito presentato dall’artista nel corso di Amici di Maria De Filippi. Superano così ad oggi quota 20 i brani inediti lanciati dai cantanti di questa edizione del programma.

Domenica 5 dicembre tre cantanti della 21esima edizione di Amici hanno avuto la possibilità di presentare un nuovo brano inedito. Tra di loro c’è LDA che, dopo il disco d’oro conseguito per Quello che fa male, e il singolo Sai, presenta un nuovo brano, Scusa.

Il brano porta la firma dello stesso Luca (LDA), di Alessandro Caiazza e di Davide Simonetta che lo produce anche con il suo pseudo da produttore, d.whale.

LDA SCUSA TESTO E AUDIO

Ti aspetto in stanza sapendo

Che tu non ritornerai

Anche una mamma conserva un anello

Per una figlia che non avrà mai

Steso su un prato

Ricordo quando eravamo

Immersi in un cielo stellato

Che vedo sfocato ormai

Il tuo vuoto rende pesanti le mani

La vita è leggera solo se mi guardi

Riconosco i tuoi occhi anche sotto gli occhiali

Dormi nei tuoi ieri e ti svegli nei miei domani ma…

Scusa per ciò che non ti ho mai saputo dare

Scusa non so se stringerti o lasciarti andare

Scusa questa clessidra non accetta pause

Perché vogliamo fermarci ancora?

Scusa per le volte che mi vedi strano

Scusa te lo giuro non ci faccio caso

Scusa io ti chiedo

Scusa, scusa

Mi sei rimasta dentro e non so se tu l’hai notato

Come un ricordo a cui non penso e non ho cancellato

E ti aggrappavi alle mie ali quando ero in volo

Non pesavi sembra volassi da solo

Se poi compro un aquilone è per poterlo guardare

Per ricordare quei giorni in cui lo guardavo con te

Se non c’è vento sai corro solo per lasciarlo andare

Anche se non sei qui con me

Ti ripeto urlando

Scusa per ciò che non ti ho mai saputo dare

Scusa non so se stringerti o lasciarti andare

Scusa il tempo ormai non accetta più pause

Perché vogliamo fermarci ancora?

Scusa per le volte che mi vedi strano

Scusa te lo giuro non ci faccio caso

Scusa io ti chiedo

Scusa, scusa