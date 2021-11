LDA lancia una nuova canzone d’amore ad Amici di Maria De Filippi. Ecco testo e audio di “Sai”

LDA Sai testo, significato e audio del secondo inedito lanciato dal giovane artista figlio di Gigi D’Alessio ad Amici di Maria De Filippi edizione numero 21.

La canzone, fuori da lunedì 8 settembre, andrà a far parte della compilation Amici Soundcheck.

LDA SAi significato

Dopo Quello che fa male, brano che ha superato quota 4 milioni e mezzo di streaming sul solo Spotify, è la volta di questa canzone che, ancora una volta, mette in risalto nel testo il lato romantico del cantautore.

Qui si parla di una storia finita ma che in fondo non si vuole lasciare andare, che potrebbe ritornare a scaldare i cuori di entrambi. Sai è stata scritta da LDA con Alessandro Caiazza e prodotta D.Whale, nome d’arte di Davide Simonetta.

LDA SAI TESTO E AUDIO

E nelle mie parole lo so che ricordi

Il rumore delle onde stesi sugli scogli

Non spegni i sogni se non apri gli occhi

Tu mi accarezzi i brividi quando mi tocchi

Vorrei capirti ma non lo vorresti

Che chi ti legge dentro lo detesti

Quando ti specchi vorrei ti piacessi

In un bacio rispecchiam noi stessi

E.. – tutto il bello che c’é

Se ti guardo so che

Ora é vicino a me

Non trovo le parole ( no-no mai )

Se poi parla il cuore ( tu-lo sai )

Che racconta d’amore ( ma non vuoi )

Tu non vuoi…

Sai

Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi

Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi

Canterei le canzoni che ami soltanto che poi

Continuo a volerti ancora

Sai

Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi

Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi

Canterei le canzoni che ami soltanto che poi

Continuo a volerti ancora

Sento il tuo profumo addosso

Forse è solo un bel ricordo

Un bacio non l’ho mai rimosso

Un pianto non l’ho mai nascosto

E ti vedo mentre tu poi entri da sola

Nel mio cuore per in abito da sposa

Ci vediamo stesso posto stessa ora

Sei un sogno che si avvera ma…

Sai

Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi

Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi

Canterei le canzoni che ami soltanto che poi

Continuo a volerti ancora

Sai

Che la notte ti penso e riguardo le foto di noi

Ora baciami piano poi abbracciami forte se vuoi

Canterei le canzoni che ami soltanto che poi

Continuo a volerti ancora