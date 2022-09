LDA sposta i live al 2023 in attesa del nuovo disco. In arrivo un duetto con Albe?

LDA nuovo album in uscita nel 2023. L’artista, in accordo col suo staff, decide di spostare le date live previste inizialmente per il mese di dicembre.

Reduce dalla certificazione disco d’oro per Bandana (vedi qui) LDA ha comunicato che i tre speciali appuntamenti live previsti per il mese di dicembre 2022, con già un cambio location per la data di Napoli a favore di una venue più grande, vengono spostati al 2023.

La motivazione da comunicato stampa è che, uscendo a inizio del nuovo anno il secondo progetto di inediti del cantautore, si coglierà l’occasione per avere molti più brani da cantare nei live che, altrimenti, avrebbero avuto una durata limitata.

Chissà che non sia previsto anche un tentativo di accedere al Festival di Sanremo, da solo o in duo. Noi di All Music Italia non lo escludiamo.

Queste quindi le nuove date del LDA LIVE, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD.

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

LDA il duetto con Albe

Nei giorni scorsi il collega di edizione di Amici Albe ha spoilerato un nuovo brano intitolato Cado, che lo vede duettare proprio con LDA.

“Dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno… che di sicuro mi accetti per come sono fatto, per come siamo fatti” recita una parte del testo di questo brano, già cantato in anteprima al Webboh Fest, di cui al momento non si conoscono altri dettagli ne se effettivamente verrà pubblicato o meno.

Quel che è certo è che LDA ama le collaborazioni e ha stretto molti legami con artisti provenienti dal talent di Maria De Filippi. In questi giorni infatti ha pubblicato delle storie sue Instagram che lo vedono insieme a Crytical, allievo della sua stessa edizione, mentre negli scorsi mesi, è stato spesso con Aka 7even.

Insomma, potrebbero esserci tante collaborazioni in vista per lui.