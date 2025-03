LDA, il profilo Instagram si svuota: Fake News è il titolo del nuovo singolo?

LDA cancella le foto da Instagram mentre il suo team pubblica un messaggio criptico in cui invita, tra le altre cose, a non diffondere Fake news. I fan sono in ansia. Sta per arrivare il nuovo singolo?

Nelle scorse ore, il profilo Instagram di Luca D’Alessio, in arte LDA, è stato completamente svuotato di ogni contenuto. Il suo team ha annunciato che il cantante, al momento, non può gestire direttamente il profilo. Il messaggio, probabilmente parte di una strategia di marketing per il lancio del nuovo singolo, ha scatenato la preoccupazione dei fan e generato diverse critiche sul web, costringendo lo staff a pubblicare un secondo comunicato.

LDA manca dal mercato discografico da quasi un anno. Era infatti maggio 2024 quando pubblicò il singolo Rosso lampone, e sembra ormai giunto il momento per il cantautore di tornare con nuova musica.

Il messaggio del team di LDA

Dopo la cancellazione dei post, è stata inserita un’immagine testuale con questo messaggio:

“Comunicazione importante dallo staff di LDA “In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare FAKE NEWS data la delicatezza del momento. Chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione.“

Tra i tanti messaggi di incoraggiamento da parte dei fan, non sono mancati commenti negativi apparsi sotto al post. Eccone alcuni:

“Io spero che questa non sia una mossa di marketing perché sarebbe del tutto sgradevole…” e ancora “Che senso ha cancellare tutto? Bah, trovata pubblicitaria?“

A seguito di queste reazioni, il team ha pubblicato un secondo messaggio per rassicurare i fan:

“ATTENZIONE “Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo, quindi non preoccupatevi e, come detto in precedenza, non fate circolare FAKE NEWS.”

LDA, LE FAKE NEWS E IL NUOVO SINGOLO

Anche se non ci sono comunicazioni ufficiali al momento, possiamo rassicurare i fan del cantautore: LDA sta bene. Il cambio dell’immagine del profilo con una total black e l’eliminazione dei contenuti sembrano parte di una precisa strategia di comunicazione per generare hype attorno all’annuncio del nuovo singolo. Un approccio molto utilizzato all’estero e che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia.

A quanto pare, il nuovo brano potrebbe avere un tono più introspettivo e meno solare rispetto alle sonorità a cui LDA ci ha abituato. Da notare, inoltre, che in entrambi i messaggi la parola FAKE NEWS è scritta in rosso e in maiuscolo, a differenza del resto del testo. Potrebbe essere questo il titolo del nuovo singolo?