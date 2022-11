LDA e Albe: c’è la data di uscita (e il pre-save) del duetto dei due ex “Amici”

LDA Albe singolo in duetto in arrivo per i due cantanti lanciati dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

I due artisti qualche tempo fa hanno inciso un brano insieme e, nel corso degli ultimi mesi, si sono divertiti nel passare il tempo a stuzzicare i fan su questa canzone tramite i social e non solo. Ora per la coppia è finalmente arrivato il momento di lanciare questo pezzo di cui vi avevamo già accennato in questo articolo.

Albe, finalista di Amici 21, e LDA, ovvero Luca D’Alessio, concorrente della stessa edizione, negli mesi dopo la fine del programma hanno portato avanti la loro amicizia e ora hanno deciso di tramutarla anche in musica con questo brano.

La canzone, che originariamente si intitolava Cado (ma non è chiaro se manterrà questo titolo), verrà lanciata venerdì 11 novembre 2022 per Sony Music Italy. A questo link è già partito il pre save e il pre add del pezzo su Spotify e Apple Music.

Nell’attesa vi ricordiamo che LDA sarà in tour la prossima primavera (magari con un Festival di Sanremo nel mezzo?). Ecco le date:

Queste quindi le nuove date del LDA LIVE, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD.

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)