Laura Pausini, gli auguri di compleanno per il padre Fabrizio sulle note di “Viaggio con te”

In occasione del compleanno del padre, il 28 aprile 2025, Laura Pausini ha voluto dedicare un post speciale sui social accompagnato dalle note di Viaggio con te a Fabrizio Pausini, conosciuto affettuosamente come The Original Pausini, soprannome con cui lo chiamano lei e il suo fan club.

Accompagnato da una foto ricordo e da una canzone molto significativa, scritta anni fa insieme a Giuseppe Dati e Cheope, con musiche di Antonio Galbiati ed Emanuela Cortesi, Viaggio con te, il post è un inno all’amore filiale e al legame profondo che unisce la cantante al padre, figura fondamentale nella sua vita e nella sua carriera.

Fu infatti, come noto, proprio Fabrizio Pausini, a sua volta cantante, a dare il via alla carriera della figlia, portandola con sé a cantare nei pianobar di tutta la Romagna. Una gavetta — parola purtroppo sconosciuta ai più oggi — che le ha permesso di comprendere fin da giovanissima le fatiche e la dedizione richieste da questo mestiere, applicandole una volta raggiunto il successo.

Fu sempre Fabrizio Pausini a insegnarle il rigore che la professione del cantante richiede e il rispetto per chi ti sostiene. Laura ha spesso raccontato di come, all’inizio della carriera, il padre le avesse affidato un compito ben preciso: rispondere ogni giorno ad almeno 30 lettere dei fan. All’epoca, prima dell’era di internet e delle email, i fan scrivevano lunghe lettere a mano, e Laura Pausini rispondeva personalmente, firmando ogni risposta di suo pugno.

Gli auguri social di Laura Pausini per il padre

Queste le parole che Laura Pausini ha condiviso sui social:

“Tra poche ore, il 28 Aprile, compirai 80 anni.

Che bomba! ❤️🔥

Ho scelto questa foto per farti gli auguri pubblicamente perché rappresenta il ricordo di una giornata bellissima che abbiamo passato insieme a Houston tu pronto e vestito per giocare a baseball e io da donna del far west. […]

Grazie, con tutto il mio cuore, soprattutto per avermi regalato insieme a mamma la mia piccola grande sorella Silvia, il mio amore, e grazie a Dio per avere la fortuna di viverti ogni giorno anche da lontano sentendoti sempre vicino a me.

I love you Mr Original Pausini 💙 nonché gnocco prudens, ma anche Oreste, Raffaele, La Merroida.. SBOING 🤩💥

L’anima Vivente ⭐️

Buon Compleanno ti amo tanto

(PS magní magní)“

laura pausini – viaggio con te – Il significato della canzone

La canzone che accompagna il post, premiata con il Premio Lunezia per il suo valore musical-letterario nel 2001, è uno dei brani più intensi del repertorio di Laura Pausini. Un brano che, come la stessa artista ha più volte dichiarato, non riesce a interpretare dal vivo senza commuoversi. E infatti sono rarissime le volte in cui lo ha fatto.

Il testo è una dichiarazione d’amore e di riconoscenza, che racconta la vita condivisa con un padre spesso lontano per lavoro ma sempre presente nei valori trasmessi.

Tra le frasi più intense c’è quella che racconta di lei e della sorella Silvia (Ci svegliavi con un bacio e poi te ne andavi a letto mentre noi correvamo in quella scuola che ci dicevi ‘insegna a vivere’. Ma la vita l’hai insegnata tu, ogni giorno un po’ di più) ma anche quella che sintetizza i valori con cui la Pausini è diventata la cantante italiana più importante nel mondo (“Ho imparato a cantare insieme a te nelle sere d’estate nei caffè, ho imparato il mio coraggio e ho diviso la strada e l’allegria… Ho imparato ad amare come te questa vita rischiando tutta me“)

Parole che raccontano la crescita, il sacrificio, ma soprattutto l’amore incondizionato tra padre e figlia.

Laura pausini viaggio con te – Testo della canzone

Ci svegliavi con un bacio e poi

Te ne andavi a letto mentre noi

Correvamo in quella scuola che

Ci dicevi “insegna a vivere”

Ma la vita l’hai insegnata tu

Ogni giorno un po’ di più

Con quegli occhi innamorati tuoi

Di due figlie matte come noi

Cosa non darei perché il tempo

Non ci invecchi mai

Ho imparato a cantare insieme a te

Nelle sere d’estate nei caffè

Ho imparato il mio coraggio

E ho diviso la strada e l’allegria

La tua forza la tua malinconia

Ogni istante ogni miraggio

Per le feste tu non c’eri mai

Mamma apriva i pacchi insieme a noi

Il lavoro ti portava via

La tua solitudine era mia

Cosa non farei per ridarti il tempo perso ormai

Ho imparato ad amare come te

Questa vita rischiando tutta me

Ho imparato il tuo coraggio

E ho capito la timida follia

Del tuo essere unico perché

Sei la meta del mio viaggio per me

E’ così

Sempre di più

Somiglio a te

Nei tuoi sorrisi

E nelle lacrime

Ho imparato il tuo coraggio

E ho imparato ad amare e credere

Nella vita rischiando tutta me

E ho diviso questo viaggio con te

Io con te

Ho imparato il mio coraggio

Mi risveglio in questa casa mia

Penso a quando te ne andavi via

E anche adesso cosa non farei

Per ridarci il tempo perso ormai

Questa canzone è contenuta nell’album del 2000 della cantante, Tra te e il mare, e voi la conoscevate?