Laura Pausini: arriva in due versioni ad edizione limitata e numerata il vinile di “Scatola”

Laura Pausini Scatola, il nuovo singolo della cantante acquista finalmente forma fisica ed esce in vinile.

Il brano, scritto dalla stessa Laura con Madame e composto dalle due con Shablo e Luca Faraoni, è contenuto nel “docu-film” in uscita il 7 aprile in 240 paesi del mondo, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, un esclusiva su Amazon Prime Video.

Il film risponde alla domande “Cosa sarebbe successo nella vita di Laura Pausini se quel giorno del 1993 non avesse vinto il Festival di Sanremo?“. E così si muove in un autentico Sliding doors su due binari paralleli. Scatola raccoglie l’essenza di tutto questo. Ecco come ne parla Laura….

La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa.

Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa. Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro.

Finché a mezzanotte e 41 minuti del 10 marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie

Laura Pausini Scatola in vinile

Il singolo Scatola, ad oggi disponibile in italiano e spagnolo solo in digitale, sarà in vendita in una speciale versione in vinile a 12” a tiratura limitata numerata in due versione: con disco bianco e con disco trasparente e una speciale confezione fustellata.

Qui il link per il pre-order del vinile che sarà lanciato l’8 aprile 2022. All’interno sono presenti Scatola e la sua versione in spagnolo, Caja.