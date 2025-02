Laura Pausini protagonista della 37esima edizione del Premio Lo Nuestro

Laura Pausini ha brillato in qualità di presentatrice e performer tra le star della 37ª edizione del Premio Lo Nuestro, tenutasi il 20 febbraio 2025 al Kaseya Center di Miami.

La nostra cantante più amata nel mondo, oltre a essere una delle presentatrici principali insieme a Thalia e Alejandra Espinoza, è stata anche nominata in due categorie:

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop/Balada per il brano Roma , in collaborazione con Luis Fonsi

Laura pausini al premio lo nuestro 2025, tra tributi e omaggi

Durante la cerimonia, Laura Pausini ha offerto un omaggio speciale al leggendario compositore Manuel Alejandro, premiato con il riconoscimento “Visionario de lo Nuestro”.

L’esibizione, uno dei momenti più emozionanti della serata, ha visto Laura condividere il palco con Alejandro Sanz, Niña Pastori e Carin León, celebrando l’eccezionale carriera del compositore spagnolo.

Nel corso della serata, Laura Pausini ha presentato anche un segmento speciale dedicato all’icona della musica ranchera messicana Paquita la del Barrio, scomparsa il 17 febbraio 2025 all’età di 77 anni.

Gli abiti iconici all’insegna della sostenibilità

Un altro elemento distintivo della serata è stata la scelta stilistica di Laura Pausini, che ha deciso di dare un forte segnale a favore della sostenibilità, indossando abiti iconici già utilizzati nelle precedenti edizioni del Premio Lo Nuestro.

L’artista ha sfoggiato look firmati da DSquared2, Roberto Cavalli e Federica Tosi, riproponendo alcuni dei suoi outfit più memorabili tra cui un abito da red carpet con cui partecipò alla cerimonia via satellite da Roma nel febbraio 2022, durante la quarantena per il COVID, e altri tre abiti utilizzati nelle edizioni del 2012, 2018 e 2022, selezionati per rappresentare momenti iconici della sua carriera.

La 37ª edizione del Premio Lo Nuestro non solo ha celebrato il meglio della musica latina, ma ha anche messo in luce la versatilità e il talento dell’artista italiana considerata dal popolo latino un’icona, Laura Pausini.