Laura Pausini scalpita come un toro di fronte a un telo rosso... nel 2022 film e nuovo album

Laura Pausini nuovo album. Ormai è praticamente certo… il 2022 sarà l’anno del ritorno in grande stile, con un album e un film, della Pausini.

A quattro anni dall’ultimo disco, Fatti sentire, progetto premiato con il Latin Grammy come miglior album pop, e dopo il successo internazionale di Io si (Seen) con cui ha vinto il Golden Globe e ottenuto la nomination agli Oscar 2021, Laura si sente carica, rigenerata e pronta a tornare.

A raccontarlo è l’artista stessa sui suoi profili social…

“Questo 1 Settembre per me é un po’ come fosse il 1 Gennaio, perché lo vivo come un nuovo inizio: ci sono tante cose che vorrei da questo momento in poi perché sono più pronta di ieri e di un anno fa ad affrontarle.“

LAURA PAUSINI NUOVO ALBUM, MA NON SOLO…

Il ritorno della cantante italiana più amata nel mondo sarà doppio visto che, sempre nel 2022, uscirà su Amazon Prime il film diretto da Ivan Cotroneo e ideato dalla stessa Laura, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo. Il film attualmente è in fase di montaggio.

“Vorrei potervi già far vedere il film così da mostrarvi subito perché ho deciso di raccontavi una storia che ancora non conoscete, ma è troppo presto.. siamo ancora all’inizio del montaggio!”

Attesissimo anche il nuovo album in cui, i due artisti non ne hanno fatto mistero, Laura Pausini vorrebbe anche tornare a collaborare con l’amico Tiziano Ferro:

“Vorrei condividere con voi la direzione del disco che sto facendo, perché ci lavoro da molto tempo ormai ed ho più di una idea (forse troppe!) Cmq anche se è ancora presto, mi sento un toro di fronte a un telo rosso. Sto scalpitando.“

Laura ha rimesso in ordine, come da lei stesso ammesso, le idee dopo un periodo di confusione, di mancanza di determinazione, caratteristica che da buon Toro quale è, non le è mai mancata e che le ha permesso di diventare l’artista italiana più premiata nel mondo…

“Vorrei trovare la casa dei miei sogni che sto disegnando da anni ma che non trovo mai.

Vorrei sentirmi fragile ma anche immensamente sicura di me, non solo nelle foto. Vorrei partire in tour domani ma non posso farlo quindi disegnerò uno spettacolo che tiri fuori la mia attuale impazienza.

Vorrei chiudermi in casa e nello stesso tempo vorrei girare il mondo. Insomma c’è ancora un po’ di confusione ma sento che é tornata più forte che mai la determinazione che fino a poco fa, lo ammetto, avevo perso. Buon rientro a tutti, a chi lavora e a chi studia, non facciamoci perdere d’animo, mani in tasca, sguardo sicuro, cuore che scoppia.

Voi siete pronti a rientrare a scuola o al lavoro? “

Foto di copertina di Tommaso Napolitano