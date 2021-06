Laura Pausini ritira il Nastro D’Argento e scrive alla figlia: “Se sei fiero di te, puoi tornare a casa anche a mani vuote, ma il premio lo hai vinto tu”

Laura Pausini Nastri D’Argento.

Ieri Laura Pausini e Niccolò Agliardi, co-autori del brano Io sì (Seen) insieme a Diane Warren, hanno ritirato il Nastro D’argento per la miglior canzone originale inserita in un film (La vita davanti a sé nello specifico).

Un premio che va ad aggiungersi ad uno strepitoso Golden Globe e ad altri riconoscimenti internazionali tra i quali spicca la nomination agli Oscar 2021, primo brano di un artista italiano, cantato in italiano, ad ottenere questo risultato.

Laura pausini Nastri d’argento

La cantante ha voluto condividere sui suoi profili social lo scatto con il premio ma anche diversi momenti della serata. Una notte da sogno per la cantante che, non lo ha mai nascosto, è sempre entusiasta quando i riconoscimenti arrivano dal suo paese, quello stesso paese di cui lei è rappresentante nel mondo e che non smette mai di ringraziare in qualsiasi parte del globo si trovi.

Ecco le parole postate da Laura:

“I Nastri D’Argento mi hanno avvolta di affetto e stima stasera. La mia gratitudine è davvero sincera e grande per il sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani e la presidente Laura Delli Colli. Un premio a casa mia, in Italia, è un premio che ricevo dove sono nata e chi mi conosce sa che per me vale più di qualsiasi altra cosa.“

Le parole per la figlia Paola

Con Laura Pausini, per la prima volta in un evento di tale portata, c’era anche la figlia Paola…

“Una notte bellissima, divertente, piena di imprevisti (guardate le storie!) e soprattuto una notte con mia figlia Paola sulle ginocchia di suo babbo Paolo, in prima fila, con quegli occhi curiosi che per la prima volta assistevano ad una serata così importante. Prima di salire sul palco mi ha chiesto più volte : ‘mamma ma quando premiano te?

Gli imprevisti a cui fa riferimento l’artista è la rottura del vestito, problema risolto grazie a quanto imparato da piccola… ovvero ricucendoselo da sola in camerino.

Proprio a mezzo social la cantante ha voluto dare un insegnamento importante alla piccola, ma non solo, anche a tutti quelli che sognano anche quando i traguardi non sempre arrivano…

“Paola, i premi a volte arrivano subito, a volte dopo tanto tempo, a volte non arrivano, ma l’importante è sapere che quando hai lavorato tanto facendo qualcosa di cui non ti sei mai pentito, qualcosa che ti fa sentire fiero di te, quando torni a casa puoi essere anche a mani vuote, ma il premio lo hai vinto davvero tu.”

Parole importanti ancora di più perché arrivano da un’artista che non si ferma mai e che non smette di essere riconoscente alla vita e al pubblico per ogni risultato. Brava Laura Pausini, orgoglio italiano.

Foto di copertina di Leonardo Puccini