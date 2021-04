Laura Pausini: il primo scatto con il Golden Globe e il toccante augurio per la madre (a cui dedicò una canzone!)

Laura Pausini non sta più nella pelle… mancano infatti solo undici giorni all’evento degli eventi del mondo dello spettacolo a livello globale, La Notte degli Oscar.

Lo spettacolo andrà infatti in scena il 25 aprile (in Italia su Sky tra le 2 e le 5 del mattino del 26 aprile) e quest’anno l’attesa, anche per noi italiani, è grande in quanto per la prima volta nella storia dei premi una canzone cantata in italiano è candidata agli Oscar nella categoria Best Song/Miglior canzone. Ovviamente si tratta di Io sì (Seen) di Laura Pausini.

E proprio qualche giorno fa Laura ha finalmente ricevuto a casa il Golden Globe vinto per lo stesso brano, un traguardo che, semmai ce ne fosse stato bisogno, conferma lo status di Laura Pausini quale artista più internazionale del panorama musicale italiano. Qui a seguire lo scatto con il premio.

Sono tantissimi gli artisti italiani che hanno voluto congratularsi sui social con Laura per questo traguardo. Tra loro:

Aiello, Alessandra Amoroso, Ambra Angiolini, Cheope, Chiara Galiazzo, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Federica Carta, Fiordaliso, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gianna Nannini, Hell Raton, Jovanotti, Levante, i Meduza, Michele Bravi, Mietta, Negramaro, Noemi, Paola Iezzi, Paola Turci, Raf, Rettore, Saturnino, Syria, Tiziano Ferro, Tony Maiello e Virginio.

Ma sono tanti anche gli artisti e attori internazionali che hanno fatto le proprie congratulazioni alla cantante, per citarne qualcuno Anggun, Louis Fonsi, Cristian De La Fuente, Pablo Lòpez, Eva Gonzalez, Luis Adrian e Josh Groban.

Laura Pausini tra Madre e padre

Nei giorni scorsi la cantante ha voluto fare gli auguri pubblici alla madre Paola con queste parole:

“Buon compleanno mamma, so che avevi altri sogni per ma so anche che mi hai lasciata libera di seguire questo mio sogno e porto sempre la tua mano nella mia anche quando sono lontana. Per me è importante sentirti al mio fianco come in questa foto scatta all’Arena di Verona qualche anno fa quando ti ho portata sul palco improvvisamente per farti vedere come significa per me essere felice. Ti amo. Sempre.“

Laura incise anche un brano ad inizio carriera per mamma Paola, una vera e propria lettere di scuse intitolata Mi dispiace e contenuta nel suo terzo album del 1996, Le cose che vivi.

E se la madre non era certa della strada scelta fatta dalla figlia, complice la paura di ogni genitore che i sogni dei figli non si concretizzino, Laura ha sempre trovato un valido alleato nel padre Fabrizio con cui iniziò la sua carriera nei Pianobar e che lei stessa definisce il vero artista di casa Pausini.

Anche a lui Laura Pausini dedicò un’intensa canzone, un brano che porta la sua firma nel testo, Viaggio con te, canzone che vinse anche il Premio Lunezia per il valore letterario. Una canzone talmente toccante che la cantante non è mai riuscita a cantarla dal vivo per paura di commuoversi troppo nell’interpretarla.

La canzone è stata inserita nel disco Tra te e il mare del 2000.