Laura Pausini: spoilerati dai fan il titolo del nuovo singolo e quello dell’album in uscita a fine anno?

Laura Pausini nuovo album e nuovo singolo.

Nella giornata di oggi, 8 agosto 2023, le pagine fan di Laura Pausini, sono andate letteralmente in subbuglio. Il motivo? Sembrerebbe essere trapelato, non solo titolo e autori del prossimo singolo della cantante, ma anche quello del suo dodicesimo album di inediti… Anima parallela.

Nei giorni scorsi era stata la cantante stessa ad annunciare sui social di aver finito, dopo tre anni di ascolti, scelte, provini e incisioni, di cantare il nuovo disco (vedi qui).

Subito i fan della Pausini di tutto il mondo, veri e propri segugi, si sono messi alla ricerca di informazioni in rete e, a quanto pare, è stato una delle tante pagine create in Latino America ha scoprire alcuni dettagli attraverso il portale di SIAE.

Laura Pausini nuovo album e nuovo singolo, scoperti i titoli?

Nel nuovo album sarà infatti contenuto un brano intitolato Durare, Durar nella versione in spagnolo, che secondo queste pagine dovrebbe essere lanciato in autunno come primo singolo ufficiale del nuovo album.

Gli autori di questa canzone andrebbero a dimostrare la volontà di Laura Pausini di collaborare in questo disco con nuovi autori senza però abbandonare quelli con cui ha già scritto alcuni dei brani degli ultimi anni.

Il testo del brano è stato infatti firmato da Paolo Antonacci alla prima collaborazione con Laura. Già co-autore di grandi successi come Mon amour e Bellissima per Annalisa, Paolo è figlio di Biagio Antonacci, collega nonché grande amico con cui la Pausini ha condiviso un tour negli stadi nel 2019 e di cui ha cantato alcuni brani iconici come Tra te e il mare e Vivimi.

La musica di Durare invece porta la firma di Edwyn Roberts già co-autore di Brani come Fai rumore di Diodato e Senza fare sul serio di Malika Ayane oltre che di Simili e Non è detto per la stessa Pausini.

Per quanto riguarda il nuovo disco il progetto che è stato anticipato da diverse canzoni: Io sì (contenuto nel film La Vita davanti a sé, brano che ha vinto il Golden Globe ed è stato candidato agli Oscar), Scatola (pezzo portante della colonna sonora del Biopic Laura Pausini, Piacere di conoscerti firmato, tra gli altri, da Madame) e da Un Buon inizio (di Riccardo Zanotti dei Pinguini) e Il Primo passo sulla luna, singolo estivo che vede tra gli autori Virginio.

Teoricamente questi ultimi due brani, unitamente alle b-sides uscite nei 45 giri della cantante, Davanti a Noi (di Niccolò Agliardi) e All’amore nostro (di Aiello), dovrebbero andare ad unirsi a Durare e altri brani inediti per comporre la tracklist del 19esimo disco dell’artista che, a quanto pare, dovrebbe chiamarsi Anime parallele (Alma paralela nella versione per i mercati LATM)

La data di uscita? Entro la fine del 2023, molto probabilmente a Novembre mese in cui Laura Pausini ha lanciato ben undici dischi sino ad oggi. Insomma non vi resta per restare collegati in attesa di conferme ufficiali da parte dell’artista.