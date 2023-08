È ufficiale… Laura Pausini ha finito il disco più importante della sua carriera

Laura Pausini ha finalmente dato la notizia tanto attesa dai suoi fan sui social… il nuovo album dell’artista è ufficialmente terminato.

Quello che uscirà a fine 2023 è sicuramente da considerarsi un tassello importantissimo della discografica della cantante italiana più premiata al mondo.

Un progetto importante perché si tratterà del primo disco di inediti a vedere la luce dopo Fatti sentire, Al momento dell’uscita di questo nuovo disco, il 12esimo di inediti della Pausini, saranno infatti passi circa cinque anni e mezzo dal precedente album. Mai nei suoi trent’anni di carriera l’artista si era presa così tanto tempo per lavorare ad un album.

Il disco, che ad oggi non ha ancora un titolo (o almeno non è stato ancora svelato dalla cantante), sarà il primo ad uscire nell’era in cui lo streaming ha preso il sopravvento sul formato fisico ma non solo… questo nuovo lavoro è anche il primo dopo la vittoria al Golden Globe e la nomination all’Oscar per il brano Io sì (Seen) e arriva nell’anno in cui Laura Pausini è eletta dalla Latin Recording Academy Person of the year per meriti umani e artistici.

Ad anticipare il nuovo album, il 19esimo se si contano anche Best of e album live, sono stati due brani: Un buon inizio, firmata tra gli altri da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, e Il primo passo sulla luna che vede tra gli autori Virginio.

La Pausini ha dato la notizia di fine lavori nella giornata del 3 agosto sulle sue pagine social:

“Oggi, dopo tre anni, posso dire di aver finalmente finito di cantare il mio nuovo disco“

Tre lunghi anni in cui la cantante ha ascoltato centinaia di brani, li ha provinati e poi ancora ha rimesso in discussione tutto per ricominciare da capo con gli ascolti, le incisioni e le scelte. Da parte sua la Pausini non ha mai fatto mistero di sentire addosso un peso mai provato prima… quello di riuscire a trovare la giusta strada per essere attuale senza andare a rinnegare sé stessa tradendo il suo pubblico che la sostiene da più di trent’anni.

Ora non ci resta che aspettare che questo annuncio si concretizzi con una data di uscita e un titolo. Tra l’altro questo disco sarà il primo che Laura Pausini pubblicherà con la supervisione di Jacopo Pesce e la nuova gestione di Warner Music Italy a guida di Pico Cibelli.