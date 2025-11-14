Laura Pausini pubblica “Eso y Más” con Yami Safdie: una storia di migrazione, amore e resilienza

Laura Pausini apre un nuovo capitolo del percorso che porterà all’uscita di YO CANTO 2, prevista per i primi mesi del 2026, con un singolo in spagnolo che lei stessa definisce un gesto d’amore totale. Eso y Más con Yami Safdie, brano fuori da oggi, è infatti la terza traccia rivelata del progetto e, ancora una volta, conferma quanto la Pausini stia costruendo due dischi diversi ma profondamente connessi tra loro.

Lo aveva già anticipato: il nuovo progetto non sarà un semplice sequel, ma un doppio percorso parallelo. Da una parte IO CANTO 2, dedicato ai cantautori italiani; dall’altra YO CANTO 2, un omaggio inedito agli artisti spagnoli e latinoamericani che l’hanno accompagnata nel corso della vita.

Nel 2006 usciva il primo capitolo del progetto, che presentava due versioni speculari. Vent’anni dopo, invece, Pausini sceglie di creare due dischi completamente diversi nei contenuti, pur mantenendo un’estetica visiva coerente, minimalista ed elegante, con lei come protagonista delle copertine. “Anche se il concept è identico – omaggiare la musica e gli artisti che amo – il contenuto sarà diverso», ha spiegato sui social. «La versione italiana sarà un nuovo omaggio ai cantautori italiani, quella spagnola celebrerà per la prima volta i miei artisti preferiti spagnoli e latinoamericani“.

laura pausini “Eso y Más”: la scelta, il significato e l’omaggio a Joan Sebastian

Eso y Más è una canzone del cantautore messicano Joan Sebastian, uscita nel 2006. Laura l’ha scelta durante il lavoro di ricerca per selezionare i brani che faranno parte del disco: “Mi riconosco molto nel testo, rappresenta il mio modo di essere quando amo qualcosa o qualcuno. Mi piace buttarmi a capofitto e dare tutta me stessa“.

Questo il testo postato dalla cantante:

“Attraverserei le montagne, i fiumi e le valli

Per poterti incontrare,

Sfiderei le tempeste, i cicloni e perfino i draghi… non sto esagerando…

Per poter guardare nei tuoi bellissimi occhi,

E provare la gloria di essere al tuo fianco,

Perché sento di aver bisogno di te,

Perché mi sono innamorata,

Farò questo e molto altro,

Per assicurarmi il sorriso della tua anima,

Cercando giustizia,

Potrei impegnare la cosa più preziosa che ho: la mia libertà…

E sarebbe un onore, amore mio, essere la tua schiava,

Sarei il tuo giocattolo di mia spontanea volontà,

E se un giorno glorioso finissi tra le tue braccia… Che felicità!”

Per interpretarla ha voluto al suo fianco la cantante argentina Yami Safdie, nominata ai Latin Grammy come “miglior canzone pop”: un’artista che Laura Pausini ha scoperto grazie all’amica Brenda e di cui si è innamorata ascoltandone la voce. La produzione è firmata da Richie López, mentre il videoclip è diretto da Carlos Perez.

Il videoclip: una storia di migrazione, separazione e resilienza

Il video, girato a Miami il 24 ottobre, sviluppa il tema della dualità presente nel testo e lo amplia in una narrazione che parla di milioni di persone costrette a lasciare i propri Paesi alla ricerca di una vita migliore. Una storia che attraversa incertezza, conflitto, distanza e riconciliazione, interpretata dai ballerini attraverso le diverse fasi emotive di una separazione forzata.

Il regista Carlos Perez e il direttore della fotografia Pedro Castro hanno creato un linguaggio visivo che sembra “un quadro in movimento”. Laura ha chiesto ai fan di condividere le loro impressioni, ricordando quanto questo brano sia per lei un ponte emotivo con la cultura latina.

YO CANTO 2 e IO CANTO 2: due album diversi, uniti da una stessa idea

Dopo Turista e Mi Historia Entre Tus Dedos, Eso y Más è la terza traccia confermata della versione spagnola del disco. Non farà parte invece della tracklist italiana, che conterrà un repertorio interamente dedicato ai cantautori del nostro Paese.

La canzone “ponte” tra i due progetti è La mia storia tra le dita, scelta come raccordo concettuale tra le due culture musicali visto il grande successo ottenuto in italiano, spagnolo e portoghese. I due album, pur condividendo la stessa identità visiva, avranno contenuti completamente diversi.

Chi è Yami Safdie, la voce che accompagna Laura

Yami è una delle nuove rivelazioni del pop argentino. Classe 2002, ha iniziato pubblicando cover sui social, una storia che la avvicina molto a quella della Pausini. Ha già pubblicato tre album e quest’anno è tra le nominate ai Latin Grammy. “Sono felice di averti al mio fianco“, scrive Laura. “Che le nostre voci possano raggiungere molte case e molti cuori nel mondo“.

Il riconoscimento speciale: il Global Icon Award dal Pontefice

Nelle scorse settimane Laura Pausini ha ricevuto in Vaticano, alla presenza del Pontefice, il Global Icon Award. Per l’occasione ha donato a Papa Leone XIV una copia unica di un brano inedito, una sua interpretazione del celebre testo tratto dal “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Un gesto di profonda spiritualità che anticipa un periodo ricco di tappe importanti per la sua carriera.