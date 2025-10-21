Laura Pausini presenta le copertine di “Io canto 2” e “Yo Canto” e attiva il presave del nuovo album

Ci siamo… Laura Pausini si prepara al 2026, anno in cui lancerà il nuovo disco, attivando il pre-save del disco e svelando le copertine di Io canto 2 e di Yo canto 2, due album che, a differenza di quanto avvenne nel 2006, saranno completamente diversi per quel che riguarda i brani in tracklist.

Il presave è già disponibile su Spotify (lo trovate qui per la versione in Italiano e qui per quella in spagnolo).

Come accaduto con Anime parallele, l’album che nel 2023 arrivava dopo i festeggiamenti per i trent’anni di carriera dell’artista riprendendo il font e lo stile grafico dell’album di debutto debutto, anche Io canto 2 gioca con la memoria visiva.

Il font utilizzato per il titolo è infatti lo stesso del primo Io canto (2006), un disco iconico nella carriera di Pausini che superò le 600.000 copie vendute, ottennendo la certificazione diamante e risultando l’album più venduto dell’anno. Un disco che le aprì le porte del suo primo San Siro.

Il progetto prevede due versioni: una in italiano e una in spagnolo. Entrambe mantengono uno stile grafico coerente, minimalista ma elegante, con Laura protagonista assoluta. Sono diverse e il motivo lo ha spiegato la Pausini stessa:

“Nel 2006 usciva “IO CANTO 1 / YO CANTO 1”, un disco pensato per omaggiare alcuni dei miei artisti italiani preferiti traducendo poi le canzoni per la versione spagnola.

Oggi vi presento le due copertine di “IO CANTO 2 / YO CANTO 2” che uscirà nei primi mesi del 2026, esattamente vent’anni dopo.

Perché ci sono due copertine simili ma diverse? Perché anche se il concept è identico – omaggiare la musica e gli artisti che amo – il contenuto sarà diverso.

La versione italiana sarà un nuovo omaggio ai cantautori italiani, la versione spagnola sarà per la prima volta nella mia carriera un omaggio ad alcuni dei miei artisti preferiti spagnoli e latinoamericani.

Questo è il motivo per cui ho iniziato questo percorso con “LA MIA STORIA TRA LE DITA” perché, essendo stata una canzone simbolo degli anni ’90 sia in italiano che in spagnolo e poi in portoghese (2001), è la ‘canzone raccordo’ che unisce i due album.

È ancora presto per raccontarvi i contenuti e per spiegarvi il significato di queste cover – come il perché la spada è formata da tre microfoni… oops, non posso anticipare altro per il momento ma SI PARTE!

SCALDIAMO LA VOCE. “