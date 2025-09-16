16 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
16 Settembre 2025

Nuovo riconoscimento internazionale per Laura Pausini, che conquista il Billboard Icon Award!

La notizia arriva a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo "La Mia Storia Tra Le Dita", pubblicato in 4 lingue

Laura Pausini Billboard Icon Award
Laura Pausini aggiunge al suo palmarés un altro importantissimo premio internazionale: durante i Billboard Latin Music Awards 2025, che si terranno giovedì 23 ottobre al James L. Knight Center di Miami, la cantante di Solarolo riceverà infatti il prestigioso Billboard Icon Award, consolidando così il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi.

Di fatto, il prestigioso premio viene conferito agli artisti con una carriera di grande rilievo, che vengono celebrati in tutto il mondo per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale.

BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS 2025: il commento DI LAURA PAUSINI al premio

Ciò che mi emoziona di più è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di sapere che l’avrei ricevuto, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina”, ha dichiarato Laura Pausini, commentando la notizia del premio.

Poi, ha aggiunto: “È la prima volta che canto e arrangio canzoni che non sono scritte da me, ma che interpreto con il mio marchio, come tributo a quel repertorio così emblematico della nostra musica. Sono onorata di ricevere la notizia di questo premio. È un vero regalo”.

LAURA PAUSINI: “LA MIA STORIA TRA LE DITA” E IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027

La notizia del Billboard Icon Award arriva a poco meno di una settimana dal lancio del nuovo singolo La Mia Storia Tra Le Dita, che è stato pubblicato in ben quattro versioni: italiano, spagnolo, portoghese e francese.

Ma non è tutto! L’uscita del brano è stata infatti accompagnata dall’annuncio dell’undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, l’Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, che per la prima volta inizierà all’estero, più precisamente a Pamplona (Spagna), dove la cantante si esibirà il prossimo 27 marzo, per poi fare tappa a Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid.

Il tour proseguirà poi in America Latina – con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico – e negli Stati Uniti (Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York).

In autunno sarà invece la volta dell’Italia e dell’Europa, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 e tornare in patria con un imponente show negli stadi e una reprise invernale che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno.

