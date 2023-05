Laura Pausini: straziante messaggio alla sua terra flagellata dall’alluvione, l’artista fa un appello

A pochissime ore dal suo primo compleanno da donna sposata, festeggiato in compagnia degli affetti più cari (l’artista ha compiuto ieri, 16 maggio, 49 anni) Laura Pausini si è ritrovata costretta a mettere mano alle sue Instagram Stories per pubblicare un messaggio estremamente doloroso.

Le ultime ore, infatti, non avrebbero potuto essere più difficili per la sua amata terra, l’Emilia Romagna, flagellata nell’arco di circa 48 ore da una serie di nubifragi che hanno provocato morte e distruzione nei quattro angoli della Regione governata da Stefano Bonaccini.

Dallo scorso weekend, come ben sanno gli abitanti di alcune province in modo particolare (Forlì e Cesena su tutte, ma anche Bologna e Ravenna) fortissimi temporali, accompagnati da pesanti raffiche di vento hanno causato l’esondazione di molti fiumi romagnoli, causando danni ingenti e provocando la morte di almeno 5 persone (il bilancio, purtroppo, è in continuo aggiornamento).

Le immagini condivise sui social dagli abitanti del posto sono a dir poco impressionanti e mostrano strade completamente allagate e persone disperate che cercano di fuggire dalla furia dell’acqua e del fango salendo sui tetti delle loro case, in attesa dei soccorsi. Sono al momento almeno 5000 le persone sfollate, in attesa di trovare una nuova e più sicura sistemazione.

L’artista romagnola, come com’è noto è dotata di una sensibilità estrema, non ha quindi potuto esimersi da esprimere tutto il suo sconcerto nei confronti dei suoi “vicini di casa” la cui vita è stata rovinata dall’alluvione.

Le strazianti parole di Laura Pausini per l’Emilia Romagna: la cantante lancia un appello

Con un post pubblicato su Twitter e su Instagram Stories, la cantante ha voluto lanciare un appello per cercare di capire come potrebbe aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna in questa ore in crisi per l’alluvione. Ecco le parole della cantante condivise sui social:

Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie

