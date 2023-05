Nel giorno del suo compleanno Laura Pausini riceve gli auguri dei fan con un video proiettato a Times Square

Oggi, 16 maggio, è una giornata ricca di compleanni celebri per la musica italiana. Si va da Fiorello a Dolcenera, da Niccolò Fabi a Claudio Baglioni per arrivare a Laura Pausini.

Ed è proprio la cantante italiana più premiata al mondo, attualmente impegnata nella prove del suo tour mondiale che partirà quest’estate nelle piazze di Venezia e Siviglia (qui le date), che questa notte ha ricevuto dai suoi fan un regalo davvero speciale.

Laura Pausini compie oggi 49 anni eppure sembra ancora una ragazzina, nello spirito e nel fisico. Del resto ricordiamo che solo qualche settimana fa, il 27 febbraio, la cantante ha festeggiato i suoi trent’anni di carriera regalando ai suoi fan tre concerti che si sono svolti in 24 ore in tre città di due continenti diversi: New York, Madrid e Milano.

Ora, dopo il lancio del singolo Un buon inizio c’è grande attesa per i prossimi appuntamenti di Laura. Il raduno annuale con il suo fan club allo stadio di Solarolo, le date live nelle piazze, un nuovo singolo e, entro la fine del 2023, l’attesissimo nuovo disco.

Nel frattempo l’artista ha festeggiato il giorno del suo compleanno con il suo staff nel mezzo delle prove del tour con una torta con scritto sopra un’eloquente “Forty Fucking Nine“. Ma quale regalo ha ricevuto la Pausini dai suoi fan?

Ricordando che Laura ha sempre chiesto a chi la segue di non farle regali ma, in caso volessero farlo, di destinare dei soldi ad alcune delle associazioni benefiche che lei stessa sostiene da tempo, i suoi fan iscritti alla pagina Instagram “siscrivepausinisileggearte” hanno realizzato un filmato di auguri che parte dalle immagini di Sanremo 1993 e arriva sino ai giorni nostri. Per condividere il filmato i fan della cantante hanno scelto di acquistare lo spazio in un Billboard a Times Square, la piazza principale di New York.

Laura Pausini non è certo nuova a vedere il proprio viso in uno di questi enormi schermi newyorkes, è accaduto per esempio con la vittoria del Latin Grammy del 2018 e del Golden Globe, ma è la prima volta che questo dono le arriva dai suoi fan e quindi ha un sapore diverso e un’emozione speciale in quanto testimonia il legame ininterrotto con i suoi fan che dura, e si rinnova, da oltre 30 anni.

Qui a seguire il post della pagina “siscrivepausinisileggearte“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da si scrive pausini si legge arte (@siscrivepausinisileggearte)

Nel porgere a Laura Pausini gli auguri affettuosi e colmi di stima da parte di tutta la redazione di All Music Italia vi ricordiamo che il 17 giugno, all’incontro con il suo fan club, il Launatici, il nostro sito consegnerà all’artista uno speciale All Music Italia Awards per i suoi 30 anni di carriera.