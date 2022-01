Laura Pausini annuncia l’uscita di “Scatola”, il nuovo singolo

Laura Pausini Scatola testo legato al film su Laura in uscita su Amazon Video in più di 240 territori prossimamente per il nuovo singolo della cantante.

Ve lo avevamo pre annunciato, Laura sta per tornare ed oggi è finalmente arrivata la conferma che in molti dei suoi fan da tutto il mondo (14 milioni solo quelli che la seguono sui social) aspettavano.

Il brano sarà in pre save dal 18 gennaio 2022 e nella versione per i mercati latini si intitolerà Caja.

Ecco come la cantante lo ha annunciato sui social pubblicando anche la copertina del brano e svelando il titolo del film…

SCATOLA é il mio nuovo singolo, in pre-save dal 18 Gennaio. Canzone originale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

Prossimamente su Amazon Prime Video in più di 240 territori.

Iniziamo! Voi siete con me?

Sarà quindi Laura Pausini – Piacere di conoscerti il titolo del film.

Ad oggi non è ancora noto quando uscirà il nuovo album di Laura. Discograficamente la Pausini ha pubblicato l’album Fatti sentire, subito entrato primo nella classifica FIMI, a marzo del 2018.

Il disco è poi uscito in una nuova versione, Fatti sentire ancora, arricchita da un duetto con Biagio Antonacci e un magazine esclusivo e di nuovo il disco è arrivato al primo posto della classifica degli album più venduti fermando alla #2 l’uscita del corposo repack di Rockstar di Sfera Ebbasta.

Nel 2021 ha quindi lanciato il singolo inedito Io sì (Seen), testo suo e di Niccolò Agliardi, musica di Diane Warren, che è diventato il brano portante del film La vita davanti a sé (The Life Ahead).

Il brano ha vinto numerosi riconoscimenti di prestigio: dal Golden Globe al Satellite Award passando per il Nastro d’argento oltre ad aver conquistato la nomination ai premi Oscar nella categoria Miglior canzone originale. Prima canzone in italiano ad essere nominata agli Oscar e la decima canzone della storia non in lingua inglese nominata nei premi cinematografici più importanti del mondo.

Laura Pausini Scatola testo e audio

In arrivo prossimamente