Sorpresa per Laura Pausini, invitata a cantare “Ironic” con Alanis Morissette

Dopo aver pubblicato Turista, cover di Bad Bunny, e aver inciso (e co-scritto la parte in spagnolo) con Robbie Williams il primo inno ufficiale di FIFA, Desire, ieri sera – giovedì 24 luglio – Laura Pausini è stata invitata a sorpresa sul palco del Roma Summer Fest da Alanis Morissette per cantare insieme uno dei suoi brani più iconici, Ironic.

“Stasera Alanis vorrebbe invitare Laura a cantare Ironic con lei sul palco“, si legge in un messaggio inoltrato alla Pausini dalla sua assistente Nicole.

Un regalo del tutto inaspettato per Laura, che ha così commentato la notizia: “Oggi pomeriggio sono partita in direzione Roma per assistere al concerto di Alanis e non avrei mai immaginato di poter essere invitata sul palco per cantare una delle mie canzoni preferite, Ironic. Alanis, ti voglio bene”.

E il bene è reciproco! Ma non solo da parte dell’artista canadese, vincitrice di ben sette GRAMMY Awards. Sono infatti tanti gli artisti – sia italiani che internazionali – che nutrono grande stima nei confronti della cantante romagnola.

Uno di questi è proprio Bad Bunny, che poche settimane fa ha accolto con grande entusiasmo la cover di Turista realizzata dalla collega:

“Se mi avessero detto che un giorno Laura Pausini avrebbe cantato una delle mie canzoni non ci avrei creduto. Senza dubbio, con la tua bella e iconica voce le hai dato un tocco unico e speciale. Per me è un grande onore. Grazie!”.

LAURA PAUSINI E ALANIS MORISSETTE, “IRONIC”

Scritto dalla stessa Alanis Morissette insieme a Glen Ballard nel 1995, Ironic è il quarto singolo estratto dal terzo album della cantautrice, Jagged Little Pill, che proprio quest’anno spegne 30 candeline, ed è considerato uno dei brani simbolo degli anni ’90.