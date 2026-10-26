Latrelle annuncia Silenzio Assordante, il suo primo album ufficiale, firmato K100 Ent e Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco non ha una data d’uscita: è fuori ogni settimana, a puntate, come gli episodi di una serie.

Latrelle comunica ogni settimana dai suoi canali cosa esce del progetto e in che forma. L’album è prodotto interamente da N’.

Il titolo è un ossimoro, due parole che nel significato sembrano non stare insieme, e ogni traccia ne contiene uno. Nel disco tornano anche i riferimenti al cielo già presenti nelle copertine precedenti del rapper milanese, popolate di volte celesti, astri e stelle.

Latrelle, il 29 ottobre i fan disegnano gli artwork di Silenzio Assordante

Giovedì 29 ottobre, al Teatro Arsenale di Milano, i fan possono creare e disegnare gli artwork che accompagneranno il disco, entrando di persona nel processo creativo.

L’accesso all’evento è possibile solo acquistando il vinile gatefold ghost Rumore, fino a esaurimento posti. Il Teatro Arsenale è un’ex chiesa oggi trasformata in spazio d’arte.

Chi è Latrelle: tre EP e due tracce in Ryan Ted

Latrelle, nome d’arte di Umberto Rattini, è nato a Milano il 24 ottobre 2002. Ha iniziato a registrare a 13 anni, nel 2020 ha incontrato il producer N’ e tra il 2024 e il 2025 ha pubblicato tre EP: Ante Meridiem, Stanza di Vetro e Precipitazioni.

Nel 2025 Night Skinny lo ha selezionato per Players Club ’25. Latrelle ha collaborato con 18K in Buttare, Buttare e +Forte, ed è ospite con Promessa in Tempo, dall’album di Nerissima Serpe.

Nel 2026 Tedua lo ha voluto in due brani di Ryan Ted: Faxxx e Gravità, e Latrelle è l’unico ospite presente due volte nella tracklist. Il 24 giugno Tedua li ha eseguiti con lui sul palco di San Siro.

Foto: ufficio stampa Out Loud PR