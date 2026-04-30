Nerissima Serpe racconta “Nerissima” traccia per traccia: da Madame a Kid Yugi, fino a Vasco Rossi

Nerissima Serpe Nerissima track by track: il nuovo album dell’artista, fuori il 1° maggio per EMI Records Italy/Universal Music Italia, viene raccontato traccia per traccia dallo stesso rapper, tra banger, brani più intimi, feat e l’omaggio a Vasco Rossi in Ridere di Te 2026.

Nerissima contiene 16 tracce e chiude la trilogia iniziata con Denti da latte nel 2020 e proseguita con Identità nel 2023. Nel disco compaiono Madame, Kid Yugi, Artie 5ive, Papa V, Latrelle e Promessa.

Nerissima Serpe e il track by track di Nerissima

Il racconto traccia per traccia permette di entrare meglio nella costruzione dell’album. Nerissima Serpe alterna brani nati in studio in modo istintivo, pezzi più melodici, episodi da club e momenti in cui la scrittura guarda a paure, legami, relazioni e parti più buie.

Il disco si muove tra due poli: l’energia rap più fisica e una zona personale, dove l’artista usa le canzoni per mettere ordine in ciò che gli resta addosso.

La tracklist di Nerissima

Opplà Musica Immortale Armato feat. Kid Yugi 4 Gambe Ridere di Te 2026 Vicini ma Lontani Slime Slime Slime Bacio del Cobra feat. Artie 5ive Tu Mi Fai Tempo feat. Latrelle e Promessa Rocky In Tilt Famiglia feat. Papa V Comunicazione feat. Madame Sento Suoni Chi lo sa

Nerissima traccia per traccia

Opplà

Il disco si apre con una traccia nata a Firenze, inizialmente come freestyle. Nerissima Serpe racconta di aver lavorato su due beat firmati da Night Skinny e Fritu, pensati per dare subito energia all’album.

“Un intro pieno di energia.”

Musica Immortale

Musica Immortale nasce in studio in modo spontaneo. L’artista la descrive come una via di mezzo tra un brano più rap e un pezzo più profondo: strofe sentite, ritornello boom bap e il tentativo di dare ordine a un disordine quotidiano.

“Musica Immortale perché mi auguro che possa rimanere per sempre nel cuore delle persone.”

Armato feat. Kid Yugi

Armato arriva dalle sessioni in Toscana, le stesse in cui sono nati anche Opplà e Sento Suoni. Il feat con Kid Yugi nasce da una sintonia già presente tra i due, trasformata in una sfida a colpi di barre.

La chitarra elettrica lega il brano a un immaginario più rock, che Nerissima Serpe collega anche a una citazione dei Club Dogo: “Io una vita Rock’n’roll, ma con la musica rap”.

4 Gambe

4 Gambe è uno dei singoli che hanno anticipato l’album. Dopo la circolazione su TikTok e la presentazione live durante l’half-time show di Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv, il brano entra nel disco come uno degli episodi più immediati.

“Ha una carica unica, non vedo l’ora di farlo live.”

Ridere di Te 2026

Ridere di Te 2026 è il punto in cui Nerissima Serpe dichiara il suo legame con Vasco Rossi. Il riferimento è a Ridere di te, brano che l’artista ascolta da quando era ragazzino e che considera decisivo per il suo rapporto con la scrittura.

“È una delle tracce più importanti del progetto. È il mio omaggio al mio artista preferito, Vasco Rossi.”

Per Nerissima Serpe, quella canzone di Vasco ha avuto un peso nel modo di trattare parole ed emozioni dentro un brano.

Vicini ma Lontani

Vicini ma Lontani è stata composta sulle Alpi francesi ed è uno dei momenti più melodici del disco. Il brano parla di una relazione e del rapporto dell’artista con le donne, tema che lui definisce una parte importante della propria vita.

Le strofe lavorano su pensieri interiori, ma con una scrittura più semplice e diretta rispetto ad altri passaggi del disco.

Slime Slime Slime

Slime Slime Slime è collegata a 4 Gambe per sound e flow. Nerissima Serpe racconta di averla scritta e composta in poche ore, spingendo soprattutto sul proprio slang.

Bacio del Cobra feat. Artie 5ive

Il brano con Artie 5ive nasce da un rapporto personale forte. Nerissima Serpe lo definisce un fratello e colloca Bacio del Cobra dentro una dimensione notturna, da club, legata ad ambienti che i due vivono spesso insieme.

La produzione di Fritu dà alla traccia un’identità riconoscibile, pensata anche per funzionare fuori dall’ascolto in cuffia.

Tu Mi Fai

Tu Mi Fai è il primo brano realizzato per l’album insieme a Night Skinny. Per l’artista rappresenta un pezzo intimo, da cui sono poi nati altri brani più profondi del progetto.

Rocky

Rocky è uno dei banger del disco. Il titolo omaggia Sylvester Stallone nel ruolo di Rocky Balboa, uno dei film preferiti di Nerissima Serpe.

Tempo feat. Latrelle e Promessa

Tempo è uno dei brani più intimi di Nerissima. Il tema centrale è la consapevolezza del presente, con lo sguardo rivolto a ciò che deve ancora arrivare.

Latrelle e Promessa entrano nel brano perché Nerissima Serpe li considera due artisti nuovi in cui si rivede. La loro scrittura, secondo lui, ha una componente poetica e interiore che si lega bene alla traccia.

In Tilt

In Tilt parla di una relazione instabile. Il brano mette al centro un rapporto in cui l’artista riconosce l’amore ricevuto, ma anche la scelta di mettere davanti se stesso e il proprio lavoro.

Famiglia feat. Papa V

Con Papa V, Nerissima Serpe sceglie un brano più riflessivo dopo alcune collaborazioni più vicine al club. Famiglia guarda al percorso fatto negli ultimi anni e al rapporto artistico e umano tra i due.

“Lui per me è Famiglia e lo sarà per sempre, non poteva mancare in questo disco.”

Comunicazione feat. Madame

Comunicazione ha una storia più lunga: Nerissima Serpe l’ha scritta cinque anni fa, poi il brano è rimasto fermo fino a quando il suo manager glielo ha fatto riascoltare.

Il tema è la solitudine tra le persone quando manca la comunicazione. La voce di Madame entra nella traccia come elemento di contrasto e apertura melodica.

“Madame con la sua voce angelica è riuscita a rendere ancora più magico tutto. Le sono davvero grato.”

Sento Suoni

Sento Suoni è la traccia più sperimentale del disco. Per la prima volta Nerissima Serpe usa l’autotune dall’inizio alla fine, costruendo un brano più immersivo rispetto al resto del progetto.

Chi lo sa

Chi lo sa chiude l’album. L’outro affronta il tema della morte e del suo peso, sia per l’artista sia per gli altri.

“La scrittura di questo brano è stato un macigno nel cuore. Mi interrogo sul peso della morte per me e per le altre persone.”

Una chiusura coerente con l’abitudine di Nerissima Serpe a usare gli outro per spostarsi su una scrittura più riflessiva.