Il nuovo singolo di Cioffi, Superstar, arriva in radio venerdì 30 ottobre con l’etichetta Cioffi / Warner Records. Il brano è un pop che mette in scena il mea culpa di un ragazzo sui propri difetti, con la produzione artistica di Room9 e Katoo.

Il significato di Superstar di Cioffi

Il protagonista di Superstar è innamorato della propria partner e altrettanto della vita e delle donne, e riconosce di non riuscire a essere sempre il compagno perfetto.

Il messaggio del brano è che la superstar è chi affronta i propri casini con leggerezza e, almeno per un giorno, mette da parte problemi, sensi di colpa e aspettative.

Credits del brano ▸ Artista · Cioffi

· Cioffi ▸ Titolo · Superstar

· Superstar ▸ Autori · Andrea Cioffi, Daniela Chiarolanza, Cecilia Del Bono, Walter Alemanni, Marco Rettani, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi, Gabriel Rossi, Francesco Catitti

· Andrea Cioffi, Daniela Chiarolanza, Cecilia Del Bono, Walter Alemanni, Marco Rettani, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi, Gabriel Rossi, Francesco Catitti ▸ Produttore · Room9, Katoo

Testo di Superstar di Cioffi

Il testo sarà disponibile da venerdì 30 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.