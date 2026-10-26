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Cioffi, Superstar: il mea culpa di un ragazzo innamorato della compagna e della vita

Nove autori firmano il brano, in radio dal 30 ottobre per Cioffi / Warner Records.

di All Music Italia · 

Cioffi circondato da microfoni su sfondo rosa nella foto promozionale del singolo Superstar

Il nuovo singolo di Cioffi, Superstar, arriva in radio venerdì 30 ottobre con l’etichetta Cioffi / Warner Records. Il brano è un pop che mette in scena il mea culpa di un ragazzo sui propri difetti, con la produzione artistica di Room9 e Katoo.

Il significato di Superstar di Cioffi

Il protagonista di Superstar è innamorato della propria partner e altrettanto della vita e delle donne, e riconosce di non riuscire a essere sempre il compagno perfetto.

Il messaggio del brano è che la superstar è chi affronta i propri casini con leggerezza e, almeno per un giorno, mette da parte problemi, sensi di colpa e aspettative.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Cioffi
  • ▸ Titolo · Superstar
  • ▸ Autori · Andrea Cioffi, Daniela Chiarolanza, Cecilia Del Bono, Walter Alemanni, Marco Rettani, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi, Gabriel Rossi, Francesco Catitti
  • ▸ Produttore · Room9, Katoo

Testo di Superstar di Cioffi

Il testo sarà disponibile da venerdì 30 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

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