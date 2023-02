L’ANALISI: le votazioni del Festival di Sanremo 2023 serata per serata. Chi ha influito sulla classifica?

Sanremo 2023 classifiche.

Si è conclusa sabato notte con la vittoria di Marco Mengoni la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo 10 anni Marco torna sul gradino più alto del Festival con il brano Due vite sconfiggendo Lazza e Mr. Rain nel rush finale. Ma come di consuetudine, la domenica di Sanremo porta il rilascio della classifica completa delle cinque serate, che come al solito non aspettano altro che di essere analizzate per tracciare un quadro completo di quello che è stata questa iconica edizione.

Sostanzialmente invariato da quello del 2022, il format del 2023 prevedeva una prima esibizione dei 28 brani in gara nel corso delle due serate (14 il martedì e 14 il mercoledì) con una prima classifica stilata frutto al 100% del voto della Sala Stampa, TV, Radio e Web. Tutti gli artisti si sono riesibiti il giovedì, quando sono entrati in azione il televoto e la giuria demoscopica (con 50% del potere di voto a testa). La serata delle cover è stata votata da tutte e tre le componenti, mentre nel primo round della finale ha espresso il proprio parere soltanto il televoto. La classifica dal 6° al 28° posto, letta a questo punto della gara, consisteva in una media delle quattro votazioni summenzionate (ovviamente prima e seconda puntata venivano calcolate come parte della stessa votazione).

Le prime cinque canzoni classificate – e non più tre, come era ormai tradizione del Festival dal lontano 2009 – si sono qualificate per il secondo round, che è stato votato al 34% dal televoto, al 33% dalla giuria demoscopica e al 33% dalla giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web. La canzone che in media ha totalizzato la percentuale più alta è stata eletta vincitrice della 73° edizione del Festival.

Vediamo ora il riepilogo delle votazioni serata per serata per capire chi ha veramente incoronato la canzone vincitrice di Sanremo 2023.

