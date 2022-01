Lamette: “Occhi diamanti” è una storia d’amore senza comunicazione

Dopo l’esperienza alle audition di X Factor 2021, i Lamette lanciano il nuovo singolo Occhi diamanti. Il brano è in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 14 gennaio 2022 per Aurora Dischi / Ada Music Italy.

Lamette è un progetto nato nel 2020, composto da Vasco Cassinelli e Cristian Pinieri. Entrambi classe ’98 e di Piacenza, Cristian ha studiato chitarra fin da bambino e ha fatto parte di varie band; Vasco ha sviluppato la passione per il canto e per la scrittura.

Il duo ha totalizzato oltre 300 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Scuola Indie, Una Vita In Università e la playlist ufficiale di X Factor 2021. Nel 2020, il brano Quando ti spogli è uno dei più ascoltati sulla playlist Scuola Indie di Spotify. Segue la realizzazione del singolo Tu mi fai, negli studi del producer Michele Canova. Il 22 ottobre 2021, i Lamette pubblicano Mi piaci così in collaborazione con la cantautrice Tamì, che ha raggiunto le prime posizioni della playlist editoriale Scuola Indie.

Adesso, la band pubblica il brano Occhi diamanti, prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli. La canzone parla di una relazione d’amore in cui è difficile comunicare. Occhi diamanti racconta la storia di due innamorati che si trovano ad un bivio: lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da se stessi o restare insieme accettando i difetti del partner. Nei testi, i Lamette cercano di raccontare una storia nella quale l’ascoltatore si possa rispecchiare, partendo talvolta da una base autobiografica. Ed è così anche per questo loro nuovo singolo.