E’ uscito Rotto di Te (Aurora Dischi / Artist First), il nuovo singolo di Lamette, progetto dietro il quale si celano Nevada (Vasco Cassinelli) e Stian (Cristian Pinieri).

Vasco e Cristian sono originari di Piacenza e si sono avvicinati alla musica fin dai primi anni di vita. Si sono incontrati alle scuole superiori e lì hanno iniziato a scrivere i primi testi, avvicinandosi anche alla produzione, sfruttando anche la passione per la chitarra e il mondo dei dj.

Le influenze musicali di entrambi fanno riferimento al pop anni ’80 e al lo-fi, ma che risente della continua ricerca stilistica e di una scrittura prettamente indie.

“Sono cambiate molte cose nell’ultimo periodo, a partire dal nome.

Ora stiamo tornando con nuova musica.”

Questo il messaggio postato da Nevada e Stian sui social.

Rotto di te parla di un rapporto sentimentale complicato. Le sonorità prendono spunto dal jangle pop degli anni ‘80 e dall’indie rock contemporaneo.

Il singolo è accompagnato da un videoclip prodotto e realizzato da Joe++.

LAMETTE – ROTTO DI TE – IL TESTO

Anche se ti scivola

Tutto il mondo addosso

Non ti senti stupida

A guardarti sotto

E la voglia di andare a fumare

D’estate sul mare

Non posso restare

Non voglio scopare

Non mi sento a posto

Io mi sento rotto di te

Di te, di te

Rotto di te

E non fare rumore

A volte non servono manco le parole

Tra i tuoi sbalzi d’umore

E le mie paranoie che non fan dormire

Ci parliamo a distanza

Senza saper parlare

Il cuore è un saggio di danza

Ed io non so ballare

Non mi sento a posto

Io mi sento rotto di te

Di te, di te

Rotto di te

Rotto di te

Rotto di te

Rotto di te

Anche se ti scivola

Tutto il mondo addosso

Non ti senti stupida