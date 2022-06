Una riflessione sulla bellezza fuori dagli schemi per “Diva”, il nuovo singolo de La Rappresentante di lista

La Rappresentante di lista Diva significato del testo del nuovo singolo inedito lanciato per l’estate 2022.

Dopo il grandissimo successo riscosso al Festival di Sanremo 2022 con Ciao, ciao, La Rappresentante di Lista torna con musica inedita. Arriva infatti in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 17 giugno, Diva.

“Io sono una diva, o non sono più niente“: scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, Diva è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione.

Ciascuno di noi ha la possibilità di sviluppare il percorso personale che desidera, di inseguire i propri sogni, e ha il diritto di non essere ferito e attaccato per le proprie scelte e per le proprie fragilità (“non mi stressare, non mi dire niente, non farmi male perché sono fragile“).

Diva vuole quindi lanciare un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de La Rappresentante di lista. La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la “diva” che custodiamo: solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione. Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato.

Il nuovo singolo è una riflessione sulla bellezza fuori dagli schemi e sulla fragilità che la figura topica della diva rappresenta. Nella cover il volto neoclassico di una statua (che riprende ancora l’estetica della copertina di Ciao Ciao) viene deturpato simbolicamente dal titolo del brano.

I riferimenti sono le scritte sulle braccia di Courtney Love che si automarchiava come bitch o ancora come witch. Diva è quindi un memorandum della tragicità – a volte – del divismo, basti pensare a Amy Winehouse o a Maria Callas, e al gusto per il trainwreck, il piacere malsano per i fallimenti di una star.

Foto di copertina di Gabriele Giussani