KIMONO torna, tra elettronica e introspezione, con “Niente di noi”

Dopo aver chiuso il 2024 con la vittoria ad Area Sanremo Sofia Tornambene, in arte KIMONO, torna con un nuovo singolo intitolato Niente di noi.

La cantautrice marchigiana, nota anche per essere la vincitrice della 13esima edizione di X Factor, pubblica a tre mesi di distanza da Fuori Tempo, un nuovo singolo scritto insieme al suo producer, Maestro, e a Marco Rettani.

Il brano, un pezzo che unisce elettronica e introspezione, sarà fuori da venerdì 4 aprile per Dischi dei Sognatori / ADA Music Italy.

Niente di noi è, nelle parole di KIMONO, “un viaggio emotivo sospeso tra il desiderio di fuga e la paura di perdere ciò che conta. Racconta quello spazio fragile tra ciò che siamo e ciò che sentiamo di essere, tra confusione e ricerca di sé. Uno sguardo può diventare un veleno dolceamaro, e la vita continua a rincorrerci mentre cerchiamo il nostro posto nel mondo”.

Il sound riflette questa tensione: atmosfere elettroniche avvolgenti, synth e pad eterei, un mix tra melodia malinconica e ritmi dance. Un brano che ondeggia tra luce e ombra, tra il trattenere e il lasciar andare, come se tutto potesse svanire in un istante.

Procede quindi di capitolo in capitolo, con un suono in costante crescita, il percorso della cantautrice che ha pubblicato dal 2023 ad oggi i singoli Tempesta, In Ostaggio, Piena di Sé, Parafulmini, Leggera e Fuori tempo.