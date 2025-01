Kimono: lancia “Fuori Tempo”, brano che le è valso la vittoria ad Area Sanremo 2024

Venerdì 10 gennaio sarà disponibile in radio Fuori Tempo, il nuovo singolo di Sofia Tornambene, in arte Kimono, brano con cui la vincitrice della 13esima edizione di X Factor, è stata scelta tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2024.

Fuori per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy, il brano segna un nuovo tassello nel percorso discografico della cantautrice marchigiana, il primo del 2025.

kimono, dopo area sanremo 2024, Fuori Tempo tra caos ed equilibrio

Scritto da Kimono insieme ad Alessio Marullo, Simone Floris e Marco Rettani, e prodotto dalla stessa artista in collaborazione con Maestro, il brano racconta il dualismo di una relazione intensa e travolgente. L’amore descritto in Fuori Tempo è una miscela di opposti: ragione e follia, stabilità e imprevedibilità, ordine e passione.

L’atmosfera sonora del brano riflette questa complessità emotiva: una cassa dritta pulsante si fonde con melodie eteree, dando vita a un mix di energia e introspezione. Una perfetta sintesi tra caos ed equilibrio che richiama le dinamiche delle relazioni più coinvolgenti.

il quinto singolo del nuovo progetto musicale

Fuori Tempo è il quinto estratto del nuovo viaggio musicale di Kimono, un percorso che l’ha vista pubblicare ad aprile del 2023 Tempesta e, a seguire, In Ostaggio, Piena di Sé, Parafulmini e Leggera.

Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha debuttato in tv giovanissima a Sanremo Young per poi farsi conoscere al grande pubblico grazie alla vittoria di X Factor, dimostrando una maturità artistica rara per la sua giovane età e che continua a portarla a sperimentare con suoni e parole.