Kimono esprime il suo desiderio di essere “Leggera” nel suo nuovo singolo

Kimono, Leggera: significato del testo del nuovo singolo

A distanza di due mesi dall’ultimo brano Parafulmini, Kimono ci regala il nuovo singolo Leggera (Dischi dei Sognatori / ADA Music) uscito venerdì 6 settembre. Anche questo brano è stato prodotto da Maestro.

Leggera presenta un’atmosfera di quiete che a tratti ha dei crescendo emotivi, creando un mood etereo e sognante. Le melodie, infatti, evocano calma e libertà pur mantenendo una profondità emotiva con la quale si vuole trasmettere dei messaggi importanti.

KIMONO, “LEGGERA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Leggera è un brano che esplora il desiderio di libertà interiore e leggerezza, in contrasto con i pensieri oscuri e le preoccupazioni quotidiane. È un viaggio verso l’autoconsapevolezza e l’equilibrio che viene descritto dalla leggerezza della luna che fluttua e che non si fa abbattere dalle turbolenze terrestri.

Il protagonista del brano riflette sulla propria vita, affrontando ricordi e momenti dolorosi e di profonda introspezione della propria vita. In Leggera, c’è il desiderio di liberarsi dai pesi emotivi alla ricerca di un rifugio sicuro, che può essere anche la semplice sensazione di essere a proprio agio con sé stessi e con gli altri.

La leggerezza diventa quindi un obiettivo e, al tempo stesso, un’ancora di salvezza contro i propri pensieri più bui.

Attraverso immagini evocative e un testo intenso, Kimono in Leggera cattura la dualità dell’essere umano: da un lato c’è la lotta contro i propri demoni interiori e dall’altra la spinta verso la serenità. Con questo brano, Kimono vuole trasmettere anche un messaggio di speranza: nonostante le difficoltà è possibile trovare un senso di benessere e leggerezza.

KIMONO, “LEGGERA”: TESTO DEL BRANO

Ho guardato dentro me

Nei ricordi più bui

Ed ho capito che non vale

Sto bruciando dentro me

E posso dirti che

Sei tu

Per me la mia casa e il mio orizzonte

L’ancora che spesso mi salva

Da me

Quindi prendiamoci le distanze

Che la corrente è sempre più forte

Ma so che mi riporterà

In un posto chissà dove

Tu sai bene che sto bene altrove

Dimmi come posso stare

Una notte intera

Una notte intera sola

E se mi metterò ad urlare

Sto gridando alla luna

Come fa a stare così

Leggera

Così leggera

Ma tu dimmi come posso stare

Una vita intera

Così leggera leggera

Sto correndo dentro me

Nei pensieri più bui

Senza una destinazione

Fuori da ogni logica

E posso dirti che

Sei tu

Per me un silenzio che non c’è

Forse ne rimane l’eco

O solo il desiderio

La voglia di te

O di stare un po’ con me

Ed essere leggera

Ma tanto la corrente mi riporterà

In un posto chissà dove

Tu sai bene che sto bene altrove

Dimmi come posso stare

Una notte intera

Una notte intera sola

E se mi metterò ad urlare

Sto gridando alla luna

Come fa a stare così

Leggera

Così leggera

Ma tu dimmi come posso stare

Una vita intera

Così leggera leggera

Una vita intera

Così leggera leggera