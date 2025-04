KAWAKAMI canta di un amore tormentato nel singolo “Momento”

Momento è il nuovo singolo di Kawakami, disponibile negli store digitali dal 3 aprile 2025. Il brano, scritto dall’artista insieme a Marco Cannas (in arte, Zeep), racconta una storia d’amore e di passione tormentata.

Nel presentare la canzone, Kawakami illustra il significato di Momento. “Ciò che non uccide fortifica. Le storie d’amore a volte vengono colte da insicurezze, dubbi e domande senza risposta. Non è facile riuscire ad aprirsi e mantenere la stessa passione delle prime volte e quando la voce della monotonia ha iniziato a risuonare nella mia testa mi sono chiesta se lei mi vedesse ancora, se mi sentisse come la prima volta e se il nostro amore fosse veramente così forte da affrontare ogni difficoltà”. Momento è nata così.

Le parole cantate dall’artista sono quasi una sorta di preghiera. Cariche d’intensità, danno voce ad un sentimento profondo e tormentato. Il brano, prodotto da Luigi Ferrara (Calmo) e Luca Notaro, presenta sonorità R&B e influenze Blues. La direzione artistica è di Kaizèn, che mette in luce l’autenticità e il talento di Kawakami.

Kawakami, il testo di “Momento”

Per un momento

Chiedimi che cosa penso

Per un momento

Credo che tutto abbia un senso

Siamo solo a lunedì

SEMPRE SOLITA ROUTINE

Quante pare inutili

MA LO SAI CHE SONO QUI BABY

PA PA PA PA RA PPA BABY EEEEEEEEE

Per un momento

SIEDITI QUA

NON TI RICONOSCO

DA QUANTO TEMPO NON PARLIAMO UN PO’

STESSA BOCCA

CON LO SGUARDO PERSO

MI CERCHI ANCORA MA

Uuuu

Baby baby

Siamo tutte prese male

Ma save me save me

HO IMPARATO LA MORALE

Ma Crazy crazy

TANTO RESTA TUTTO UGUALE

My lady lady

Per un momento

Chiedimi che cosa penso

Per un momento

Credo che tutto abbia un senso

Siamo solo a lunedì

SEMPRE SOLITA routine

Quante pare inutili

MA LO SAI CHE SONO QUI BABY

PA PA PA PA RA PPA BABY EEEEEEEEE

Lasciami stare

Perdo il respiro

Voglio sbagliare

Sono sola per un po’

Stanza buia KO

Se mi sfiora il tuo pensiero io

Ci credo ancora ma

Uuuu

Baby baby

SIAMO TUTTE PRESE MALE

Ma save me save me

HO IMPARATO LA MORALE

Ma Crazy crazy

TANTO RESTA TUTTO UGUALE

My lady lady

Per un momento

Chiedimi che cosa penso

Per un momento

Credo che tutto abbia un senso

Siamo solo a lunedì

SEMPRE SOLITA ROUTINE

Quante pare inutili

MA LO SAI CHE SONO QUI BABY

PA PA PA PA RA PPA BABY EEEEEEEEE

Per un momento