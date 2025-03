Musica e sport per l’inclusione: torna Giovani sul palco a Milano con Niveo, Kawakami ed Emod

Giovani sul palco – Musica e Sport contro le discriminazioni è il nome dell’evento speciale che si svolgerà al BASE Milano venerdì 21 marzo 2025 e che coinvolgerà 400 studenti dei Centri di Formazione Professionale (CFP) della Città Metropolitana di Milano. Ospiti musicali di questa giornata all’insegna della sensibilizzazione Niveo, Kawakami ed Emod.

Giovani sul palco nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della discriminazione razziale attraverso due potenti linguaggi universali ovvero la musica e lo sport.

Nel corso dell’evento non mancheranno anche momenti talk show che rappresenteranno per i giovani presenti un momento per confrontarsi, trovare ispirazione e diventare a loro volta protagonisti nel contrasto alle discriminazioni.

Un’iniziativa che unisce il potere della musica e dello sport per costruire un futuro più inclusivo e consapevole.

Andiamo a scoprire insieme chi sarà presente all’evento.

Giovani sul palco: musica e sport per l’inclusione

Promosso da Città Metropolitana di Milano, l’evento unisce istituzioni, sportivi, artisti e rappresentanti del panorama musicale italiano in una giornata di confronto e intrattenimento.

La giornata sarà coordinata da Susanna Galli (Città Metropolitana di Milano) e vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo come Diana De Marchi (Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità di Città Metropolitana di Milano), Benedetto Zacchiroli (UNAR, ECCAR – European Coalition of Cities Against Racism) e Domenico De Maio (Education & Culture Director Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026).

E parlando delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 anche questo evento sarà presente grazie ad un esecuzione del brano Fino all’alba da parte di Marta Guglietta alla presenza degli autori, Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire” di Seveso

Questa canzone è l’inno ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ed è stato scelto con il 72% delle preferenze nel contest promosso dal Comitato Olimpico Nazionale. Il pezzo è stato poi interpretato da un’artista d’eccezione, Arisa, sul palco del Festival di Sanremo nel 2022.

Tra i protagonisti del momento dedicato al talk anche Alessandra Marzari, Presidente Vero Volley Milano, accompagnata dagli atleti del club, e il nostro direttore e fondatore, Massimiliano Longo.

Veniamo invece alla musica. Ecco chi saranno i protagonisti che si esibiranno durante questa iniziativa volta a stimolare la riflessione sulle discriminazioni e sulle barriere sociali, incoraggiando valori di inclusione, rispetto e unità.

La musica protagonista: gli artisti sul palco

Ovviamente la scelta da parte dell’organizzazione è andata su giovani artisti che si stanno distinguendo portando con la propria musica messaggi positivi.

Sarà quindi sul palco Niveo, cantautore noto al grande pubblico per la partecipazione ad Amici, che negli ultimi tempi si è distinto per il brano Nonostante te, canzone in cui ha raccontato il bullismo subito in adolescenza senza filtri. Questa canzone ha permesso all’artista di diventare testimonial del Centro Nazionale Contro il Bullismo Bullistop. Niveo è reduce dall’apertura delle due date al Forum di Assago del tour mondiale di Laura Pausini.

Kawakami, vero nome Camilla Conte, milanese classe 1999, è un’amante della bellezza in tutte le sue forme. È un’artista fluida dotata di un’urgenza espressiva singolare che esprime con la sua musica diverse sfaccettature di sé… solare e malinconica, eccentrica e agitata. Fa parte dell’etichetta indipendente Sarda KMUSIC sotto la direzione artistica di Kaizén.

Dopo aver pubblicato tre singoli nel 2024 tra cui Fiori di Carta che ha fatto il suo ingresso nella playlist editoriale di Spotify Anima R&B, il 2025 si è aperto per lei con la pubblicazione del singolo Gitana.

Terzo e ultimo, ma non per importanza, artista che sarà sul palco di Giovani sul palco – Musica e Sport contro le discriminazioni è EMOD.

Cantautore originario di Pioltello dal background hip-hop, reggaeton e rock alternativo. Emod si distingue per il suo timbro vocale e il suo stile di canto “spaccato”, in termini musicali.ì

Nel 2016 inizia a scrivere i suoi primi brani che pubblica a partire dal 2018. Il primo album, Cent’anni, esce nel 2021. Tra il 2023 e il 2024 pubblica diversi singoli, l’ultimo si chiama Naufragi, che gli permettono tra l’altro di vincere il contest musicale #lookupmusicontest al Barrios di Milano e raggiungere la finale del concorso #Jesopazz.