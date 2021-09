Jovanotti: Il compleanno di un artista per cui è sempre primavera

E sono 55 primavere e mai termine fu più adatto per descrivere il compleanno di Lorenzo Cherubini, in arte per tutti e di tutti Jovanotti.

Eh si! Perché per Lorenzo è davvero sempre primavera; una primavera artistica che non ha mai dato segno di tempi che stanno cambiando.

E’ un’arte in musica ( e non solo ) la sua che si rinnova costante, rinasce come sa fare la natura nelle sue esplosioni di colore nella stagione del risveglio.

Mai domo, mai sazio di esperienze, viaggi e storie da portarsi dietro per poterle raccontare poi al ritorno a chi, come noi, lo attende nella convinzione che arriverà un nuovo stupore musicale o una nuova ballata che ti scava l’anima con parole che ti frugano, ti tolgono il respiro e poi te lo rendono restandoti come bagaglio.

E poco importa nel suo caso che le note non siano l’esempio della perfezione, che non ci siano rappresentati tutti i dettami del bel canto, perché quello di Lorenzo è un bel canto; lo è perché vibra, smuove talvolta coscienze, spesso sentimenti, sempre vita.

Buon compleanno Jovanotti

Cinquantacinque anni tradotti in trentatré trascorsi sul palco, quando nel 1988 si affacciò al mondo in boxer in bella mostra, scazzando sulle note Gimme Five , successo clamoroso ed estemporaneo subito rafforzato da una versione reggae che pochi ricordano ma che ottenne un parimenti successo.

Io lo ricordo benissimo avendo entrambi i 45 giri e soprattutto perchè mio padre, quando lo vedeva in tv, dinoccolarsi sul palco, saltare e soprattutto per lui non cantare, lo appellava come il deficiente di turno, il sano portatore di musica demenziale; beh, oggi mio padre, a 77 anni, ascolta Jovanotti e lo apprezza come pochi altri artisti.

Questo e molto altro è Jovanotti e noi di All Music Italia siamo qui oggi a festeggiarlo mediante la mia penna e le mie scelte in una difficilissima Top 20 da compilare.

Sono infatti davvero troppe le canzoni degne di nota, per cui prendete per buone le mie scelte, che premiano forse oltremodo alcune canzoni meno note, o singoli “minori” ( ammesso che ce ne siano ) e magari mettono dietro o non citano proprio canzoni ultrafamose.

Quelle sicuramente non mancano nei vostri ricordi; magari qualcuna di queste invece la riscoprirete con piacere.

Auguri Lorenzo da parte mia e di tutti noi di All Music Italia. Cliccate in basso su continua per la nostra Top 20.