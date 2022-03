Jovanotti lancia a sorpresa nel primo giorno di primavera “I love you baby” prodotta da SIXPM

Jovanotti I Love you baby testo e significato del nuovo singolo rilasciato a sorpresa nel primo giorno di primavera, il 21 marzo. Nel frattempo, a più da tre mesi da debutto arriva il primo sold out per il Jova Beach Party 2022.

Con questo nuovo singolo del album in divenire (ne abbiamo scritto qui), Il disco del sole, Lorenzo accorcia le distanze verso il ritorno, un ritorno che ha già una data sold out, quella di Marina di Ravenna, e diversi date ormai prossime (Lignano Sabbiadoro, Barletta e Viareggio).

Queste le date in calendario:

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia­

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto







Jovanotti I love you Baby significato

I LOVE YOU BABY viene descritta come una serenata rock’ n’ roll in cui domina un Jovanotti nella sua vena romantica. Un brano che si balla, da alzare il volume che arriva nel primo giorno di primavera per Polydor / Universal Music Italia.

Scritto da Lorenzo e prodotto da Sixpm, I LOVE YOU BABY fiorisce in ogni angolo del globo tra chitarre blues-rock e sonorità flamenco, con archi dritti e catalizzatori per un sound insistente, nevrotico, imprevedibile, dai toni esotici con contaminazioni anglofone. Il climax ascendente del fronte strumentale restituisce, fortissima, tutta la carica e l’intenzione del ritornello-mantra, strepitato dadaista, da cantare ad libitum con Jovanotti, o se non altro fino a quando gli occhi della baby non avranno ritrovato la perduta lucentezza.

I LOVE YOU BABY TESTO E AUDIO

Il brano è stato scritto da Christian Rigano, Jovanotti e Riccardo Onori.

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare

Cosa succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare

Senti, c’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco penso subito:

“Non è un incidente”, sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so quanto ami gli animali

Senti quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice qualcosa come:

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua, sei vera, uh

Che ti posso toccare, baciare, abbracciare

Amarti e litigare, uoh, oh, oh

“I love you baby”, più chiaro di così non c’era

“I love you baby”, lo canterò per te stasera

Per sempre e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you baby

I love you baby

I love you baby