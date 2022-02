Jaspers: il brano “Rockstar” è il racconto di una serata vissuta senza limiti

I Jaspers tornano sulle scene musicali con il singolo Rockstar, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 18 febbraio 2022. Il brano anticipa l’arrivo di un nuovo album, previsto entro l’anno.

La rock band milanese, nota grazie alla trasmissione Quelli che il calcio cui ha partecipato dal 2017 al 2021, inizia un nuovo percorso artistico. Dopo un periodo di attività gestito da indipendenti, i Jaspers hanno firmato un contratto di management con Sorry Mom! per l’etichetta Be NEXT Music, distribuita da Sony Music Italia.

Con Rockstar, scritto e prodotto da loro, i Jaspers esplorano sonorità più vicine al rock, molto diverse da quelle che hanno caratterizzato il lavoro fatto finora. Il sound “old school” si sposa perfettamente con una visione più moderna: le voci armonizzate, un riff massiccio, la presenza di sintetizzatori analogici e uno special che è il marchio di fabbrica della band, fanno di Rockstar il pezzo ideale per scatenarsi.

I Jaspers raccontano: “Il brano parla di una serata vissuta senza limiti e carica di promiscuità. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è che anche la persona più comune può sentirsi una rockstar per una sera, superando le proprie barriere e lasciando libero sfogo a trasgressioni e curiosità più profonde. Le serate promiscue sono state un periodo di alcuni membri dei Jaspers (di cui non faremo mai i nomi!), per questo praticamente il brano è nato al volo, spontaneamente, da un riff di chitarra da cui si è sviluppato il tutto“.

Rockstar, il videoclip

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Elio Nubes De Filippo e uscito in concomitanza con la release del brano.

Nella clip, immagini dei Jaspers durante una performance al Legend Club di Milano coi loro tipici abiti di scena si alternano a scene che vedono protagonista la body piercer Xenia Eunice. Quest’ultima è stata scelta per l’attitudine volutamente rock, fra tatuaggi, piercing e split tongue (lingua biforcuta) che nell’immaginario collettivo e artistico è considerato bizzarro, vizioso e peccaminoso.

Nel video si possono cogliere diversi omaggi musicali e cinematografici, fra cui due chiari richiami ai film di Stanley Kubrick. Il primo è Arancia Meccanica dove vediamo la ragazza bere il Latte+, proprio come il protagonista del film; il secondo è Eyes Wide Shut, nella fugace ripresa dal basso dei Jaspers con le maschere bianche. L’omaggio musicale, invece, è un palese rimando al video di Bohemian Rhapsody dei Queen, quando i componenti, con le luci puntate sul volto, appaiono nel buio cantando.

L’immagine della band e le cover dei dischi sono da sempre a cura di Chiara Sardelli, fotografa ufficiale della band fin dalla genesi. Conoscendo a fondo il progetto e ogni componente, riesce sempre a immedesimarsi in loro per sviluppare un’idea originale in perfetta filosofia Jaspers. Con la copertina di Rockstar, Chiara Sardelli ha ritratto Xenia Eunice in uno scatto glamour ma al tempo stesso rappresentativo e d’impatto per ciò che il brano racconta: l’essere Rockstar anche solo per una notte.